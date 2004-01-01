«Всероссийский день поля» - это уникальный выставочный проект, представляющий важнейшие достижения отечественного АПК, а также профессиональный научно-деловой форум.



Главным отличием этого яркого аграрного события является то, что передовые технологии возделывания, новейшие средства производства, сельскохозяйственная техника и современные сорта сельскохозяйственных культур демонстрируются здесь в естественных условиях, на специально подготовленных полях.



Ежегодно для проведения выставки выбирается один из регионов страны. В этом году ключевой площадкой «Всероссийского дня поля» станет производственный полигон Санкт-Петербургского государственного аграрного университета (город Пушкин).



Широкая экспозиция будет представлена ключевыми разделами: «Сельскохозяйственная техника и оборудование для АПК», «Растениеводство», «Агрохимия», «Средства защиты растений» и др. Демонстрационная часть выставки будет включать презентацию посевов сельскохозяйственных культур на опытных делянках и показ работы сельскохозяйственной техники. Деловая программа также затронет все основные направления развития агропромышленного комплекса.



Генеральный партнер выставки — группа «ФосАгро».

