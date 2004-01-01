На базе одного из лучших фермерских хозяйств области — ООО «Тиэйч Рус Калужский» аграриям из 19 российских регионов представили новейшие технологии заготовки силоса и сенажа, которые позволяют выходить предприятию на производство до 11 тыс. л молока с одной коровы в год, исключив из производственных процессов самые распространенные ошибки. Партнерами мероприятия выступили «Ростсельмаш», Lemken, CLAAS, Pöttinger и другие российские и зарубежные производители сельхозтехники. В рамках программы компания Pöttinger впервые в России продемонстрировала новую короткобазовую дисковую борону Terradisc.



По данным Минсельхоза Калужской области, средний показатель надоев в регионе уже сегодня приблизился к 7358 л молока во многом за счет модернизации отрасли. То, что именно используемые технологии в гораздо большей степени, чем климатические условия определяют молочную продуктивность стада, отметила в первой — теоретической — части мероприятия эксперт «Института молока», руководитель российского филиала лаборатории «Еврофинс Агро — BLGG» Надежда Байман. По ее словам, качество кормов, содержание в них питательных веществ, показатели перевариваемости — все это результат работы специалистов и применяемых технологий заготовки и хранения, потому что даже в благоприятных климатических условиях ошибки в этих технологических процессах приводят к потерям урожая и питательных веществ.



Как следует из выступления Надежды Байман, за три года исследователями было проанализировано более 11 тыс. образцов силоса и сенажа из разных регионов России. Колоссальной оказалась разница между лучшим и худшим кукурузным силосом. Так, если брать 10% лучших проб и 25% худших, то в первых на 51% выше содержание сухого вещества (379 г против 250 г) и почти в три раза больше крахмала (352 г против 119 г). При перевариваемости 80% такие показатели означают, что в лучших образцах силоса существенно большая часть корма идет на повышение молочной продуктивности, а не на простое обеспечение жизнедеятельности животного. Именно так и достигается производительность в 11 тыс. л молока в год.



О том, как выявлять и предотвращать болезни кормовых культур рассказала кандидат биологических наук по специальности «защита растений», ученый-агроном, эксперт «Института молока» Елена Соколова. Она отметила, что такие распространенные заболевания, как мучнистая роса, ржавчина, пятнистости листьев, корневые гнили и гнили бобов отрицательно сказываются как на объемах, так и на качестве заготавливаемых кормов. Так может теряться от 20% до 50% урожая, а в полученной зеленой массе содержание углеводов и протеинов падает на 10-30%, появляются вредные для животных микотоксины.



«Для контроля фитосанитарного состояния кормовых культур необходимо корректно идентифицировать заболевания, синхронизировать прохождение фенологических фаз растений и рисков заражения, разработать дифференцированные подходы при построении систем защиты производственных и семенных посевов. Также в уже полученной силосной массе необходимо регулярно отслеживать содержание микотоксинов и выбирать соответствующий способ контроля на основании выявленного вида гриба», — дала свои рекомендации аграриям Елена Соколова.



В числе приглашенных экспертов-практиков выступили председатель ПСХК «Новая жизнь» из Курской области Владимир Афанасьев и представитель ООО «Аммиак Сервис» Алексей Седых. В частности, руководитель сельхозпредприятия рассказал собравшимся аграриям об успешном опыте заготовки кукурузного силоса по технологии SHREDLAGE®. С учетом динамики, которую показывают надои за последние шесть месяцев после перехода на новый корм, хозяйство планирует увеличить среднегодовые надои с 7190 кг на голову в 2018 году до 7909 кг по итогам 2019 года с общей рентабельностью производства молока 20%. Алексей Седых в своем выступлении затронул вопросы применения безводного аммиака для обработки грубых кормов.



Эксперты «Института молока» также обратили внимание аграриев на то, что спрос на качественные корма со стороны молочных хозяйств высок, однако далеко не каждая ферма имеет возможность быстро наладить собственную заготовку силоса и сенажа в полном объеме. Поэтому кормозаготовительное направление вполне может быть самостоятельным направлением бизнеса. Хорошим примером этого является и хозяйство «Тиэйч Рус Калужский», освоившее высокоэффективный курганный метод силосования. Участникам Дня поля был представлен заложенный в 2017 году курган и двухгодичная динамика проб, а также продемонстрированы возможности портативных спектральных лабораторий LG-Labo и FOSS от компаний ООО «Лимагрен РУ» и ООО «ФОСС Электрик». Реализация заготовленного высококачественного силоса хозяйствам-партнерам в настоящее время является для компании «Тиэйч Рус Калужский» одним из самых высокорентабельных направлений бизнеса.



«Мы постоянно изучаем вопросы кормозаготовки, обмениваемся опытом, ездим по регионам. За текущий год мы провели обучающие семинары в 60 регионах России, и День поля в Калужской области является своего рода итогом, когда мы обобщаем лучшие практики. Цена ошибки в кормозаготовке очень велика. Речь не только о том, что продуктивность коровы на 70-75% зависит от качества питания, допущенные ошибки, как правило, необратимы. Они влияют на здоровье коров, воспроизводство поголовья. А главное, оценить результат и внести коррективы в производственные процессы, как правило, можно лишь в следующем сезоне. Метод проб и ошибок несет здесь слишком высокие риски. В рамках Дня поля, сочетая теорию и практику, мы даем возможность аграриям за один день овладеть технологиями и процессами, которые позволяют в первый же сезон их внедрения выйти на результат, обеспечивающий высокорентабельный бизнес в молочном производстве», — поясняет генеральный директор ООО «Институт Молока Бочаров и партнеры» Татьяна Нагаева.



В практической части помимо силосного кургана участникам была продемонстрирована работа техники на освоении залежных земель — уникальные машины супертяжелой серии: мульчера AHWI M700 и трактора CLAAS XERION, а также тяжелой дисковой бороны Gregoire-Besson VSL 450 — 4,8 м в комбинации с трактором CLAAS AXION. В завершении практической части Дня поля «Института молока» была представлена техника в работе на подготовке почвы под посев трав и кормозаготовки.

