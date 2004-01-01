Партнерский материал. «ДеЛаваль» принял участие в выставке AgroExpo Uzbekistan / Agrotech Expo Uzbekistan-2019

В выставке принимали участие150 участников из 15 стран мира. Среди них участники из Турции, Германии, Китая, России, Украины, Ирана, Италии, Франции, Южной Кореи, Беларуси, Швеции, Чехии, Польши, Индии и Казахстана.



Компания «ДеЛаваль» принимала активное участие в данной выставке и была представлена информационным стендом. С партнерами и клиентами работали специалисты «ДеЛаваль» ведущих направлений деятельности компании, разрабатывались новые планы, обсуждались стратегические пути развития. Посетители стенда компании получили профессиональные консультации экспертов «ДеЛаваль» в области молочного животноводства. На стенде гости совершили виртуальные экскурсии по действующим фермам «ДеЛаваль» по всему миру.

