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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. «ДеЛаваль» принял участие в выставке AgroExpo Uzbekistan / Agrotech Expo Uzbekistan-2019
«ДеЛаваль»
Июнь 2019

В период с 12-14 июня 2019 года в павильонах «Узэкспоцентра» состоялась одна из ведущих выставок Узбекистана в сферах сельского хозяйства и пищевой промышленности — AgroExpo Uzbekistan-2019 / Agrotech Expo Uzbekistan-2019.
Фото: «ДеЛаваль»

В выставке принимали участие150 участников из 15 стран мира. Среди них участники из Турции, Германии, Китая, России, Украины, Ирана, Италии, Франции, Южной Кореи, Беларуси, Швеции, Чехии, Польши, Индии и Казахстана.

Компания «ДеЛаваль» принимала активное участие в данной выставке и была представлена информационным стендом. С партнерами и клиентами работали специалисты «ДеЛаваль» ведущих направлений деятельности компании, разрабатывались новые планы, обсуждались стратегические пути развития. Посетители стенда компании получили профессиональные консультации экспертов «ДеЛаваль» в области молочного животноводства. На стенде гости совершили виртуальные экскурсии по действующим фермам «ДеЛаваль» по всему миру.

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