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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Компания Hartmann приняла участие в международной агровыставке
Hartmann
Июнь 2019

28-30 мая в МВЦ «Крокус Экспо» компания «Асти Групп» провела крупнейшую международную специализированную выставку «Мясная промышленность. Куриный король».
Фото: Hartmann

Выставочное пространство мероприятия заняло площадь более 20 тыс. кв. м, собрав компании из таких стран как Германия, Китай, Польша, Бельгия и других, 30% которых впервые приехали в Россию.

По итогам трех дней выставку и саммит посетили представители государственных и коммерческих организаций, международных компаний и местных производителей, дистрибуторов и ритейлеров, а также ценители гастрономии мирового уровня.

Компания Hartmann современно и ярко показала свою компетентность на международной сельскохозяйственной выставке VIV 2019 в Москве.

Участие в этой выставке — прекрасная возможность заявить о себе на российском рынке — основном поле деятельности компании. На нашем стенде царила атмосфера гостеприимства и уюта. Мы смогли провести ряд проектных совещаний и переговоров с новыми заказчиками, а также с партнерами, с которыми работаем уже долгое время. Заказчики поделились своими успехами в работе и планами по расширению производства.

Пользуясь случаем, мы хотели бы поблагодарить всех наших заказчиков, заинтересованных лиц и партнеров, а также команду организаторов выставки и пожелать успеха в реализации будущих проектов.

 

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