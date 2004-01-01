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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Воронежские аграрии познакомятся с растениеводческими инновациями «Штрубе»
«Штрубе»
Июнь 2019

27 — 28 июня 2019 года в Воронежской области в поселке Грушевая Поляна Острогожского муниципального района, на территории ЗАО «Острогожсксадпитомник» состоится День поля. Это мероприятие ежегодно собирает профессионалов сельского хозяйства, чтобы представить самые актуальные отраслевые разработки. В этом году в центре внимания специалистов-аграриев будут инновационные решения немецкой компании «Штрубе» в области растениеводства, позволяющие повысить урожайность ряда сельскохозяйственных культур.
Фото: «Штрубе»

Одним из важнейших направлений в работе многих хозяйств Воронежской области является выращивание сахарной свеклы. Современные технологии, разработанные специалистами компании «Штрубе», дают возможность добиться практически стопроцентной всхожести семян, раннего созревания культуры и высокой однородности корнеплодов. «Чтобы добиться такого результата, компания использует новейшие технологии, — рассказал представитель «Штрубе» Александр Цыкалов. — Так, для обеспечения высочайшего качества посевного материала мы применяем компьютерное сканирование, чтобы проверить семена сахарной свеклы до посадки. В сочетании с запатентованной технологией 3D-активации прорастания и оригинальных протравок наши гибриды показывают очень высокие полевые результаты». 

Технология активации обеспечивает массовое прорастание семян практически на следующий день после посадки. Высокая и равномерная всхожесть позволяет добиться примерно 30% прироста урожайности культуры. Кроме того, гибриды, созданные таким образом, обладают очень высокой сахаристостью, однородностью корнеплодов и ранним созреванием: в южных регионах России первые партии сахарной свеклы поступают на заводы уже в конце июля.

Другая стратегическая для российской сельскохозяйственной отрасли культура — подсолнечник. На мероприятии воронежские аграрии познакомились с инновационными разработками «Штрубе» в этой области. Как известно, одной из актуальных проблем при выращивании подсолнечника является нежелательное последействие от применения гербицидов. Специалистам германской компании удалось создать гибриды Фаусто и Целсо, обладающие высокой урожайностью и устойчивостью к обработке по технологии Экспресс, в том числе препаратами-дженериками.

«Наша продукция создана на базе научных исследований и полевого опыта с применением самых современных технологий, — комментирует Александр Цыкалов. — Мы несем ответственность перед нашими клиентами за качество посевного материала, урожайность, а значит и за рентабельность хозяйств в целом. Поэтому даже семена в упаковке «Штрубе» теперь планируется оснащать специальной защищенной меткой. Эта технология поможет фермерам отследить историю происхождения партии продукции. Таким образом компания обеспечивает не только качество семенного материала, но и поддерживает репутацию компании как производителя современных сельскохозяйственных решений европейского уровня».

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