Партнерский материал. Новинки DEKALB на российских полях

Проведение комплексных испытаний новых гибридов кукурузы в условиях реальных хозяйств — обычная практика на рынке семян. Проведение их не с демонстрационными, а с товарными партиями продукции (гибридами с такой же калибровкой, всхожестью и протравкой, какие поступают в свободную продажу) — хорошая традиция DEKALB, помогающая максимально объективно оценивать полученные результаты.



Стоит отметить, что тестировать только зарегистрированные и проанонсированные рынку новинки в условиях неурожайного года, каким был 2018-й, — дело неблагодарное, но гибриды ДКС 3079 и ДКС 4178 выдержали этот экзамен достойно.



Вспомним, что в 2018 году валовый сбор кукурузы снизился в целом по стране на 15% и составил порядка 48 ц/га. В некоторых областях Краснодарского края урожайность и вовсе опустилась до 20 ц/га. Продолжительная засуха, нашествие почвенных вредителей и вторичное заражение посевов инфекциями — вот то, с чем массово столкнулись аграрии. Какой же результат в таких условиях показали две новинки DEKALB, зарегистрированные в марте прошлого года?



Итак, раннеспелый гибрид ДКС 3079 (ФАО 190), имеющий наибольший потенциал урожайности в своей группе спелости (до 140 ц/га), ориентирован производителем в первую очередь на хозяйства Центрального Черноземья при работе по различным технологиям. В этом регионе в опытах прошлого года он показал урожайность до 108,3 ц/га. При этом в трех из 18 проведенных опытах он оказался лидером по сбору зерна, еще в четырех — в первой тройке среди всех гибридов, в том числе и позднеспелых, в остальных испытаниях — в тройке лидеров в своей группе спелости.



Вторая новинка прошлого года, среднеспелый гибрид ДКС 4178 (ФАО 330), предназначен для возделывания на юге России в хозяйствах с интенсивной технологией. Имея потенциал урожайности до 180 ц/га, в экстремальных условиях прошлого года, сложившихся в южных регионах, он позволил собрать до 124 ц/га. С таким результатом он занял первое место в трех из 14 опытов, еще в пяти вошел в тройку лидеров, в остальных — оказался в тройке лидеров в своей группе спелости.



«Прошлый год для ЦЧР был более благополучным, и гибрид ДКС 3079 проявил себя достойно. А вот на юге год выдался чрезвычайно засушливый, и гибриду ДКС 4178 пришлось трудно, но тем не менее он показал очень хорошие результаты даже в таких жестких условиях, — прокомментировал Роман Харламов, руководитель отдела развития технологий DEKALB в России. — Несмотря на весьма убедительные результаты первого года, эти цифры не являются пределом для этих гибридов. Семена уже поступили в массовую продажу. Мы также продолжаем наращивать опытную базу по ним в этом году. Новые результаты не заставят себя ждать».



Какими бы не были результаты практических тестов, основная их цель, как поясняют в DEKALB, не столько продемонстрировать потенциал семян, сколько выявить особенности гибридов, их сильные и слабые стороны, отношение к загущению и многое другое для дальнейшего правильного позиционирования их в линейке, чтобы клиенты всегда получали максимальный урожай.

