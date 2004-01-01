Партнерский материал. «Amatechnica 2019»: компания Amazone показала свои новинки

18-19 июня в Самарской области состоялся всероссийский День поля «Amatechnica 2019», организованный компанией Amazone. В мероприятии, которое проводится второй раз, приняли участие руководители и специалисты аграрных предприятий и холдингов, представители отраслевых министерств и ведомств, научного сообщества и сферы аграрного образования.



В рамках Дня поля была организована экскурсия по территории российского завода Amazone (АО «Евротехника») с посещением новой производственной площадки и новых цехов. Участникам продемонстрировали инновационные технологии и программное обеспечение Amazone, такие как АmaSelect — интеллектуальное управление работой форсунок, увеличивающее эффективность опрыскивания; AmaSpot — дифференцированное внесение гербицидов и фунгицидов с экономией до 80%; EasyCheck — прикладной инструмент для снижения затрат при внесении минеральных удобрений; XTender — внутрипочвенное внесение удобрений и др.



Предыдущий всероссийский День поля компания Amazone проводила два года назад. «За это время мы разрослись на три площадки, — говорит гендиректор АО «Евротехника» Вадим Смирнов. — Для нас рынок очень быстро растет. В этом году мы уже полномасштабно запустили площадку в 1,3 га. И очень большой для нас шаг — это первый опыт работы на арендных площадях: на удаленную площадку в 8,7 тыс. кв. м мы перевели сборку опрыскивателей, дисковых борон, пропашных сеялок». Это позволило высвободить производственные площади для развития собственной механической обработки и заготовительного производства, прокомментировал Смирнов. «Практика показывает, что работа с подрядчиками несет огромное количество минусов — и логистических, и рисков по качеству», — пояснил он.



Также Amazone продемонстрировала собственную лабораторию минеральных удобрений, которая была открыта на АО «Евротехника» в 2018 году. Как рассказал представитель компании, в лаборатории аграрии могут провести анализ любого удобрения любого производителя, чтобы оптимально произвести настройку своих сельхозмашин. «В Гасте [город в Германии, где расположен завод Amazone] имеется такая лаборатория — одна из самых больших подобных лабораторий в Европе. Имея новый вид удобрений, она позволяет получить точные настройки под всю линейку разбрасывателей Amazone. Самарская лаборатория позволяет провести ряд опытов с проверкой физико-механических свойств удобрений: гранулометрического состава, насыпной плотности, твердости и влажности гранул и т. д. , а также проверку аэродинамических свойств удобрений», — рассказал представитель Amazone.



В рамках «Amatechnica 2019» также состоялась конференция «Актуальные тренды в сельском хозяйстве России». В ходе нее эксперты поделились опытом применения техники и оборудования Amazone в различных почвенно-климатических условиях. А второй день «Amatechnica 2019» по традиции прошел в поле, где состоялся Парад техники Amazone. На демонстрационном показе участники увидели работу сельхозтехники для обработки почвы, посева, внесения СЗР, твердых и жидких удобрений непосредственно в поле. В частности, аграрии увидели работу самоходного опрыскивателя Pantera и прицепного UX 01, распределителей удобрений ZA-TS и ZG-TS, зерновой сеялки D9-6000TC и посевной комбинации Cirrus, пневматических сеялок Citan 01 и Сondor 01, универсальной пневматической сеялки DMC 01 + FDC 6000, а также сеялок точного высева EDX и ED Starr. Свою работу в условиях реального хозяйства также продемонстрировали прицепные дисковые бороны Catros + и Certos, прицепной комбинированный агрегат Ceus и комбинированный культиватор XTender + Ceus, а также плуги — прицепной Hektor 100 и навесной Cayros.



Группа Amazone основана в Германии в 1883 году и является семейным предприятием среднего бизнеса по производству сельскохозяйственной техники для растениеводства. В группу Amazonen Werke входят семь производственных предприятий, расположенных в Германии, Франции, России и Венгрии. В России Amazone в 2005 году приобрела контрольный пакет акций АО «Евротехника» и создала дочернее российское предприятие ООО «Амазоне» (Московская область), в 2013 году компания Amazone стала владельцем АО «Евротехника». Объемы поставок машин самарского предприятия за последние пять лет выросли в четыре раза, на сегодняшний день «Евротехника» входит в пятерку крупнейших сельхозмашиностроительных предприятий России. Произведенные на предприятии машины поставляются через систему федерального лизинга АО «Росагролизинг», а также с субсидированной скидкой в соответствии с постановлением правительства N 1432.

