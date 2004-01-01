Спасибо! Вы подписаны на нашу рассылку!
usd
63.199
eur
71.484
moex
2774.77
brent
63.3
пшеница
521
сахар
12.5

БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. «Amatechnica 2019»: компания Amazone показала свои новинки
Amazone
Июнь 2019
На всероссийском Дне поля производитель сельхозтехники Amazone рассказал о развитии бизнеса в России и продемонстрировал инновационные технологии
Фото: Amazone

18-19 июня в Самарской области состоялся всероссийский День поля «Amatechnica 2019», организованный компанией Amazone. В мероприятии, которое проводится второй раз, приняли участие руководители и специалисты аграрных предприятий и холдингов, представители отраслевых министерств и ведомств, научного сообщества и сферы аграрного образования.

В рамках Дня поля была организована экскурсия по территории российского завода Amazone (АО «Евротехника») с посещением новой производственной площадки и новых цехов. Участникам продемонстрировали инновационные технологии и программное обеспечение Amazone, такие как АmaSelect — интеллектуальное управление работой форсунок, увеличивающее эффективность опрыскивания; AmaSpot — дифференцированное внесение гербицидов и фунгицидов с экономией до 80%; EasyCheck — прикладной инструмент для снижения затрат при внесении минеральных удобрений; XTender — внутрипочвенное внесение удобрений и др.

Предыдущий всероссийский День поля компания Amazone проводила два года назад. «За это время мы разрослись на три площадки, — говорит гендиректор АО «Евротехника» Вадим Смирнов. — Для нас рынок очень быстро растет. В этом году мы уже полномасштабно запустили площадку в 1,3 га. И очень большой для нас шаг — это первый опыт работы на арендных площадях: на удаленную площадку в 8,7 тыс. кв. м мы перевели сборку опрыскивателей, дисковых борон, пропашных сеялок». Это позволило высвободить производственные площади для развития собственной механической обработки и заготовительного производства, прокомментировал Смирнов. «Практика показывает, что работа с подрядчиками несет огромное количество минусов — и логистических, и рисков по качеству», — пояснил он.

Также Amazone продемонстрировала собственную лабораторию минеральных удобрений, которая была открыта на АО «Евротехника» в 2018 году. Как рассказал представитель компании, в лаборатории аграрии могут провести анализ любого удобрения любого производителя, чтобы оптимально произвести настройку своих сельхозмашин. «В Гасте [город в Германии, где расположен завод Amazone] имеется такая лаборатория — одна из самых больших подобных лабораторий в Европе. Имея новый вид удобрений, она позволяет получить точные настройки под всю линейку разбрасывателей Amazone. Самарская лаборатория позволяет провести ряд опытов с проверкой физико-механических свойств удобрений: гранулометрического состава, насыпной плотности, твердости и влажности гранул и т. д., а также проверку аэродинамических свойств удобрений», — рассказал представитель Amazone.

В рамках «Amatechnica 2019» также состоялась конференция «Актуальные тренды в сельском хозяйстве России». В ходе нее эксперты поделились опытом применения техники и оборудования Amazone в различных почвенно-климатических условиях. А второй день «Amatechnica 2019» по традиции прошел в поле, где состоялся Парад техники Amazone. На демонстрационном показе участники увидели работу сельхозтехники для обработки почвы, посева, внесения СЗР, твердых и жидких удобрений непосредственно в поле. В частности, аграрии увидели работу самоходного опрыскивателя Pantera и прицепного UX 01, распределителей удобрений ZA-TS и ZG-TS, зерновой сеялки D9-6000TC и посевной комбинации Cirrus, пневматических сеялок Citan 01 и Сondor 01, универсальной пневматической сеялки DMC 01 + FDC 6000, а также сеялок точного высева EDX и ED Starr. Свою работу в условиях реального хозяйства также продемонстрировали прицепные дисковые бороны Catros + и Certos, прицепной комбинированный агрегат Ceus и комбинированный культиватор XTender + Ceus, а также плуги — прицепной Hektor 100 и навесной Cayros.

Группа Amazone основана в Германии в 1883 году и является семейным предприятием среднего бизнеса по производству сельскохозяйственной техники для растениеводства. В группу Amazonen Werke входят семь производственных предприятий, расположенных в Германии, Франции, России и Венгрии. В России Amazone в 2005 году приобрела контрольный пакет акций АО «Евротехника» и создала дочернее российское предприятие ООО «Амазоне» (Московская область), в 2013 году компания Amazone стала владельцем АО «Евротехника». Объемы поставок машин самарского предприятия за последние пять лет выросли в четыре раза, на сегодняшний день «Евротехника» входит в пятерку крупнейших сельхозмашиностроительных предприятий России. Произведенные на предприятии машины поставляются через систему федерального лизинга АО «Росагролизинг», а также с субсидированной скидкой в соответствии с постановлением правительства N 1432.

Показать еще

Статьи по теме
Партнерский материал. Новинки DEKALB на российских полях
Партнерский материал. «Объединенная вагонная компания» поставила GATX Rail Vostok цистерны для перевозки патоки
Партнерский материал. Как предотвратить раннее гниение корнеплодов
Партнерский материал. Воронежские аграрии познакомятся с растениеводческими инновациями «Штрубе»
Партнерский материал. Эффект препарата Селсаф для животных и птицы

Читайте такжеВторая зеленая революция начинается с «Силы корней»Партнерский материал. Компания KUHN приняла участие в крупнейшей полевой агропромышленной выставке «Золотая Нива 2019»

Рекомендации
Рекомендации
Аналитика
Свинина и мясо бройлера дешевеют
Самое интересное
Самое интересное за неделю с 10 по 16 июня
СПЕЦПРОЕКТ
Превосходная защита в самую уязвимую фазу развития подсолнечника
СПЕЦПРОЕКТ
Вторая зеленая революция начинается с «Силы корней»
СПЕЦПРОЕКТ
Эффективная и безопасная защита семян сои с МАКСИМ® XL
СПЕЦПРОЕКТ
Новый стандарт обработки семян кукурузы
Журнал
«Агротехника и технологии» №03, май-июнь 2019
Журнал
«Агроинвестор» №06, июнь 2019
Фото
Доходное место: Минсельхоз обнародовал сведения о доходах и имуществе чиновников
Рейтинг
Четвертый ежегодный рейтинг крупнейших производителей мяса
Реклама
Рынки
Инвестиции
Технологии
Аналитика
Регионы
Компании
Рейтинги
Интервью
Мнения
Техника
Бизнес-страницы
Тест-драйв
Фото
Видео
Конференции
Справочник компаний
Подписка
Спецпроект «Защита семян»
Реклама
Реклама на сайте
Реклама в журнале «Агроинвестор»
Реклама в журнале «Агротехника и технологии»
Реклама в iPad-версии
Журналы
Контакты
Правила перепечатки
RSS
AppStore с iPad-версией