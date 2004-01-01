Партнерский материал. Калининградские аграрии получили доступ к «Техноэкспорту»

В рамках мероприятия сотни представителей аграрного сообщества собираются на одной демонстрационной площадке, делятся личным опытом, задают острые вопросы и налаживают партнерские отношения.







Качество по адекватной цене

В «Полевом дне качества» участвуют руководители и главные агрономы сельхозпредприятий, главы фермерских хозяйств, ученые ведущих НИИ, представители власти и бизнеса. И нынешний год — не исключение.



Но за счет чего интерес к мероприятию не угасает?



Надежные средства защиты растений. Эффективные удобрения. Цифровые технологии. Энергонасыщенная сельхозтехника, позволяющая минимизировать расход топлива… Посетителям калининградского «Полевого дня качества» представляют инструменты, необходимые для ведения эффективного аграрного бизнеса.



В своем приветственном слове Дмитрий Долгов, руководитель «ДолговГрупп», отметил: специалисты холдинга тщательно мониторят российский рынок средств защиты растений и агрохимикатов. Если на «горизонте» появляются качественные, эффективные продукты по адекватной цене, их обязательно применяют на полях холдинга. Это и есть разумная экономическая политика, обеспечивающая высокую рентабельность производства.







Репутация — прежде всего!

А теперь — немного истории. Компания «Техноэкспорт» существует на российском рынке с 1996 года. За почти четвертьвековую историю ей пришлось пережить несколько экономических кризисов, из-за которых многие конкуренты были обанкрочены. Однако «Техноэкспорт» выстоял, более того, вокруг компании сформировалось сплоченное сообщество партнеров и клиентов. Произошло это благодаря высокому качеству продукции, ответственному подходу к работе и профессионализму сотрудников.



При этом специалисты «Техноэкспорта» с одинаковым вниманием относятся как к крупным сельхозпредприятиям, так и к небольшим фермерским хозяйствам:



- Для компании «Техноэкспорт» каждый сельхозтоваропроизводитель является другом, коллегой и партнером, — пояснил коммерческий директор Антон Косырев.







Планы на будущее

В 2019 году география деятельности компании расширилась за счет Калининградской области и дальнего Востока. В сфере интересов — распространенные в регионе основные сельскохозяйственные культуры.



Команда «Техноэкспорта» ощутила пользу от участия в мероприятии:



- Это непосредственный контакт с аграриями, — высказывается о Дне поля коммерческий директор компании. — Здесь мы можем узнать о проблемах сельскохозяйственного бизнеса региона и предложить собственные способы их решения.







Более того, учитывая высокий потенциал агробизнеса, руководство «Техноэкспорта» рассматривает возможность создания региональных отделений компании по всей стране и странах СНГ. Но это — дело времени. Пока же торговля эффективными и экономически доступными препаратами в регионе будет вестись через эксклюзивного дистрибьютора — агрохолдинга «ДолговГрупп».



В свою очередь, Дмитрий Долгов отметил: сейчас деловые отношения с «Техноэкспортом» находятся на самом начальном этапе. Но в скором времени наше партнерство сможет достичь самых высоких показателей.









