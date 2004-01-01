Партнерский материал. Российский зерновой союз приглашает на конференцию

Исторически это мероприятие является ключевым отраслевым событием зернового сезона и традиционно проходит в то время, когда контуры нового урожая уже достаточно ясны, а конъюнктура рынка и действия регуляторов еще продолжают формироваться.



Традиционно участникам будет предложена исключительно насыщенная и актуальная программа. В работе конференции примут участие ключевые представители правительства Российской Федерации, политические деятели и госслужащие в сфере сельского хозяйства, руководители крупнейших агрохолдингов, российских и международных торговых компаний, экспортных терминалов, банков и другие ответственные лица. Предполагается, что в конференции, как и в прошлые годы, примет участие 250-300 российских и иностранных гостей.



Среди выступающих — самые авторитетные международные и российские эксперты. В частности, на конференции выступит руководитель известного международного аналитического агентства «АгРесурс» г-н Дэн Бассе. В рамках конференции будут рассмотрены проблемы законодательного обеспечения и государственного регулирования функционирования российского рынка зерна, новые тренды развития ситуации на мировых рынках зерна и масличных, качество зерна в новом сезоне, ход посевной озимых культур, оценки урожая в трех странах Причерноморья и многие другие.



После конференции для руководителей компаний состоится 7-й Московский зерновой ужин.

