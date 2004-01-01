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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Российский зерновой союз приглашает на конференцию
Российский зерновой союз
|
Июнь 2019
5 сентября 2019 года Российский зерновой союз и Институт конъюнктуры аграрного рынка проведут XXV Международную конференцию «Причерноморское зерно и масличные 2019/20» в отеле «Азимут Москва Олимпик», город Москва
Фото: Российский зерновой союз

Исторически это мероприятие является ключевым отраслевым событием зернового сезона и традиционно проходит в то время, когда контуры нового урожая уже достаточно ясны, а конъюнктура рынка и действия регуляторов еще продолжают формироваться.

Традиционно участникам будет предложена исключительно насыщенная и актуальная программа. В работе конференции примут участие ключевые представители правительства Российской Федерации, политические деятели и госслужащие в сфере сельского хозяйства, руководители крупнейших агрохолдингов, российских и международных торговых компаний, экспортных терминалов, банков и другие ответственные лица. Предполагается, что в конференции, как и в прошлые годы, примет участие 250-300 российских и иностранных гостей.   

Среди выступающих — самые авторитетные международные и российские эксперты. В частности, на конференции выступит руководитель известного международного аналитического агентства «АгРесурс» г-н Дэн Бассе. В рамках конференции будут рассмотрены проблемы законодательного обеспечения и государственного регулирования функционирования российского рынка зерна, новые тренды развития ситуации на мировых рынках зерна и масличных, качество зерна в новом сезоне, ход посевной озимых культур, оценки урожая в трех странах Причерноморья и многие другие.

После конференции для руководителей компаний состоится 7-й Московский зерновой ужин.

За подробной информацией о предварительной программе, регистрации и условиях участия, спонсорской и информационной поддержке конференцииобращайтесь в Российский зерновой союз или Институт конъюнктуры аграрного рынка. 
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