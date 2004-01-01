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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Углеродный фонд признал машины KEENAN первыми в мире экологически устойчивыми кормораздатчиками
Alltech
|
Июнь 2019
KEENAN объявит о сертификации Углеродным фондом на дне открытых дверей KEENAN 2019
Расположенный в Ирландии машиностроительный бренд KEENAN получил сертификацию Углеродного фонда как более экологически устойчивый кормораздатчик с доказанной способностью снижать выбросы метана на ферме
Фото: Alltech

Расположенный в Ирландии машиностроительный бренд KEENAN получил сертификацию Углеродного фонда как экологически устойчивый кормораздатчик с доказанной способностью снижать выбросы метана на ферме. Компания KEENAN уже долгое время удерживает позиции лидера в разработке передовых кормораздатчиков, производящих уникальную однородную смесь, позволяющую оптимизировать здоровье рубца и добиться стабильной продуктивности животных.

«В свете решений ирландского правительства, направленных на выполнение плана действий в связи с изменением климата, в рамках которого планируется достижение Ирландией поставленных целей в 2030 году, а также полное прекращение выбросов углерода к 2050 году, KEENAN рад предложить фермерам реальное средство для снижения выбросов углерода на ферме, позволяющее также повысить продуктивность и прибыльность», — отметил Мэтт Хиггинс, генеральный директор KEENAN.

Углеродный фонд подтвердил, что снижение выделения метана, обусловленное улучшением функции рубца (на литр молока и единицу среднесуточного привеса у мясного скота), может быть получено в результате улучшения конверсии корма. Изучив результаты использования кормораздатчика KEENAN и проанализировав данные системы управления KEENAN, Углеродный фонд установил, что оборудование KEENAN может улучшить эффективность рубца за счет предоставления скоту кормов с лучшей усвояемостью, что позволяет улучшить использование энергии животными.

Уникальные технологические решения и процесс смешивания в кормораздатчике KEENAN обеспечивают наивысшее качество смеси. Качество смеси зависит от многих факторов, в том числе от типа волокон, характера ингредиентов и, в самой большой степени, от консистенции. Оптимальный состав рациона очень сильно зависит от физических характеристик смеси, потребляемой животными, эта смесь должна поставляться стабильно каждый день, чтобы фермы достигали поставленных целей продуктивности и более эффективно использовали корм.

«Цепь поставки кормов для животных испытывает растущее давление, направленное на снижение выбросов метана и диоксида углерода. В связи с ростом озабоченности состоянием невозобновляемых ресурсов планеты мы должны принять ответственность и активно находить решения и налаживать партнерские отношения для уменьшения воздействия на окружающую среду, больше внимания уделять вопросам устойчивого производства на фермах», — заявил Хиггинс.

В отчете Углеродного фонда сказано, что улучшение продуктивности стада за счет улучшения конверсии корма дает возможность уменьшить продукцию метана. По оценкам KEENAN, применение кормораздатчика KEENAN и системы управления KEENAN, позволит уменьшить выделение метана на 25% при скармливании рационов стаду с продуктивностью ниже средней.

«Сертификация Углеродным фондом — это важное решение, позволяющее нам еще более эффективно помогать фермерам снижать выбросы углерода при одновременном увеличении прибыльности», — отметил Хиггинс.

KEENAN является частью Alltech с апреля 2016 года. Компания Alltech всегда уделяла повышенное внимание поддержанию устойчивости и укрепляет приверженность принципу ACE* благодаря инициативе Планета изобилия.

«Мы верим, что с помощью новых технологий, способов производства и, самое важное, изобретательности человечества, создание Планеты изобилия является возможным, — отметил Марк Лайонс, президент и руководитель Alltech. — Наше видение планеты изобилия основано на принципе ACE и способствует внедрению этого принципа в новый, полный возможностей мир, в котором каждый может внести вклад в будущее нашей общей планеты».

* Принцип, в соответствии с которым продукты компании должны быть безопасны для Животного (Animal), Потребителя (Consumer) и Окружающей среды (Environment).

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