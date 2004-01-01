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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Швейцарская компания Buhler представит свои решения на «Всероссийском дне поля»
«Всероссийский день поля»
|
Июнь 2019
Buhler является крупным поставщиком промышленных технологий и решений, обеспечивающих потребности производителей сельхозпродукции и продуктов питания. На выставке «Всероссийский день поля» специалисты компании проконсультируют гостей по поводу оборудования для приемки, очистки, хранения и перевалки зерна и масличных семян
Фото: Buhler

В числе наиболее передовых и надежных технологий от Buhler — зерноочистительный сепаратор SMA. Его применение обеспечивает безусловное качество и высокую производительность очистки зерна, масличных семян и других сыпучих материалов. Кроме того, к очевидным преимуществам этого сепаратора отностися удобство технического обслуживания за счет легкого досупа к ситам.

Высокая производительность (при минимальной площади размещения) достигается благодаря совмещению двух этапов очистки в одной машине. Выход продукции, например, для пшеницы достигает 220 т в час. Точную и бережную очистку обеспечивают колебательные движения сита. Аспирация на входе и пневмосепа- рирующая колонка с простой процедурой регулировки позволяют удалить легкие частицы и пыль из потока продукта.

Благодаря особой системе прохождения продукта, разработанной специально для обработки масличных семян, машины SMA отвечают самым строгим стандартам очистки этого продукта. Особенности конструкции включают доступ к ситам в передней части для упрощения процесса их замены и очистки. Увеличенное расстояние между ситовыми ярусами и увеличенный размер выпускных каналов также упрощают процедуры очистки и технического обслуживания.

Машины SMA изготовлены из высококачественных материалов и гарантируют длительный ресурс использования. Прочная конструкция обеспечивает минимальный уровень вибраций и надежное функционирование с минимальными требованиями к техобслуживанию.

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