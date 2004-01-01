Партнерский материал. Швейцарская компания Buhler представит свои решения на «Всероссийском дне поля»

В числе наиболее передовых и надежных технологий от Buhler — зерноочистительный сепаратор SMA. Его применение обеспечивает безусловное качество и высокую производительность очистки зерна, масличных семян и других сыпучих материалов. Кроме того, к очевидным преимуществам этого сепаратора отностися удобство технического обслуживания за счет легкого досупа к ситам.



Высокая производительность (при минимальной площади размещения) достигается благодаря совмещению двух этапов очистки в одной машине. Выход продукции, например, для пшеницы достигает 220 т в час. Точную и бережную очистку обеспечивают колебательные движения сита. Аспирация на входе и пневмосепа- рирующая колонка с простой процедурой регулировки позволяют удалить легкие частицы и пыль из потока продукта.



Благодаря особой системе прохождения продукта, разработанной специально для обработки масличных семян, машины SMA отвечают самым строгим стандартам очистки этого продукта. Особенности конструкции включают доступ к ситам в передней части для упрощения процесса их замены и очистки. Увеличенное расстояние между ситовыми ярусами и увеличенный размер выпускных каналов также упрощают процедуры очистки и технического обслуживания.



Машины SMA изготовлены из высококачественных материалов и гарантируют длительный ресурс использования. Прочная конструкция обеспечивает минимальный уровень вибраций и надежное функционирование с минимальными требованиями к техобслуживанию.

