Партнерский материал. МКБ поддержит экспорт продукции АПК в Африку

Банк уже реализовал ряд подобных сделок не только по вывозу продукции АПК в страны с традиционно большим объемом торговли с Россией, такие как ЮАР, Египет, Алжир, Марокко и Тунис, но и на рынки южнее Сахары, имеющие огромный торговый потенциал — в Танзанию, Уганду, Сенегал, Мозамбик, Кению и Нигерию. Об этом на экономической конференции «Россия — Африка», которая состоялась в рамках Ежегодного собрания Африканского экспортно-импортного банка (Афрэксимбанк) 20-21 июня в Москве, рассказал заместитель председателя правления МКБ Александр Казначеев.



«Международное финансирование является одним из самых быстрорастущих направлений развития нашего банка и представляет большой интерес для его руководства и акционеров. Помимо традиционного для российского рынка финансирования импортных операций в последнее время, во многом благодаря работе коллег из Российского экспортного центра, набирают популярность финансовые решения по экспортному направлению, — отметил он. — Помимо кредитов МКБ предлагает своим клиентам широкий перечень продуктов торгового финансирования: гарантии, подтверждение и дисконтирование аккредитивов, факторинг».



Банк уже имеет большой опыт по предоставлению целевых денежных средств компаниям, которые развивают экспорт в африканские страны. Однако предоставление инструментов закрытия риска неплатежа от африканских контрагентов требует более сложных решений, а значит и более проработанной финансовой инфраструктуры, подчеркнул Казначеев. По его словам, для развития финансирования по этому направлению в первую очередь необходимо активно формировать сеть прямых корреспондентских отношений между Россией и Африкой. И в этой части МКБ максимально открыт к сотрудничеству, так как будучи одним из крупнейших в России частных финансовых институтов, банк не обременен какими-либо международными санкциями.



В отличие от импорта, где заемщик находится внутри страны, экспорт требует от банка полноценного выхода за пределы знакомых юрисдикций и принятия риска на иностранных контрагентов. «Реализация сделок через межбанковские инструменты видится нам наиболее комфортной, поскольку позволяет использовать экспертизу локальных банков, которые, несомненно, лучше знают своих клиентов, а принять риск на финансовый институт для нас всегда проще», — сообщил Казначеев. По его словам, в отношении Африки сложности в работе вызывает то, что немногие африканские финансовые институты готовы предоставить отчетность по стандартам МСФО и имеют публичный статус. Как вариант, МКБ видит решение этого вопроса через привлечение надежного посредника, которым мог бы стать Афрэксимбанк (при наличии интереса с его стороны). И уже под ту или иную форму гарантии последнего МКБ мог бы активно развивать работу с другими африканскими банками. «Последние годы Африка показывает стабильный рост, и нам интересно не упустить этот восходящий тренд», — заключил Казначеев.



Ежегодное собрание Африканского экспортно-импортного банка — это знаковая встреча политических и деловых лидеров Африки для обсуждения вопросов торговли, индустриализации, экспорта, финансовой устойчивости и эффективности. В этот раз в мероприятии приняли участие более 1500 делегатов, в том числе министры финансов и торговли ряда африканских стран, акционеры и партнеры банка, представители власти, делового сообщества и СМИ. Проведение конференции стало ключевым этапом в подготовке к полномасштабному политическому саммиту «Россия — Африка» и сопутствующему ему экономическому форуму, которые пройдут в октябре этого года в Сочи.

