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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Внимание! Получили государственную регистрацию новые гербициды «Корнеги, СЭ» и «Танто, ККР»
«Щелково Агрохим»
|
Июль 2019
Рады сообщить, что компания «Щелково Агрохим» получила свидетельства государственной регистрации на новые гербициды, которые расширяют линейку препаратов для защиты кукурузы и сои
Фото: Pixabay

«Корнеги, СЭ» - это инновационный, не имеющий аналогов гербицид для длительного контроля широкого спектра сорняков в посевах кукурузы. Препарат содержит три действующих вещества из разных химических классов: 250 г/л тербутилазина + 80 г/л 2,4-Д кислоты /2-этилгексиловый эфир/ + 30 г/л никосульфурона. Такая комбинация активных компонентов в прогрессивной формуляции — суспоэмульсия — гарантирует отличный гербицидный эффект против однолетних двудольных, однолетних и многолетних злаковых сорняков. А самое главное, «Корнеги, СЭ» обеспечивает длительный контроль прорастания новых всходов за счет усиленного почвенного экрана.

«Танто, ККР» расширяет линейку защиты сои в борьбе с однолетними двудольными сорняками. В состав препарата входит 320 г/л ацифлуорфена. Инновационная препаративная форма в виде концентрата коллоидного раствора позволяет повысить гербицидную активность препарата. «Танто, ККР» является идеальным компонентом в баковых смесях с базовыми гербицидами «Гейзер, ККР», «Гермес, МД», «Концепт, МД», расширяя спектр действия по однолетним двудольным сорнякам и проявляя высокую эффективность против накопившихся слабочувствительных к другим гербицидам сорняков.

Источник:  «Щелково Агрохим»

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