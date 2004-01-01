Партнерский материал. Внимание! Получили государственную регистрацию новые гербициды «Корнеги, СЭ» и «Танто, ККР»

«Корнеги, СЭ » - это инновационный, не имеющий аналогов гербицид для длительного контроля широкого спектра сорняков в посевах кукурузы. Препарат содержит три действующих вещества из разных химических классов: 250 г/л тербутилазина + 80 г/л 2,4-Д кислоты /2-этилгексиловый эфир/ + 30 г/л никосульфурона. Такая комбинация активных компонентов в прогрессивной формуляции — суспоэмульсия — гарантирует отличный гербицидный эффект против однолетних двудольных, однолетних и многолетних злаковых сорняков. А самое главное, «Корнеги, СЭ » обеспечивает длительный контроль прорастания новых всходов за счет усиленного почвенного экрана.



«Танто, ККР » расширяет линейку защиты сои в борьбе с однолетними двудольными сорняками. В состав препарата входит 320 г/л ацифлуорфена. Инновационная препаративная форма в виде концентрата коллоидного раствора позволяет повысить гербицидную активность препарата. «Танто, ККР » является идеальным компонентом в баковых смесях с базовыми гербицидами «Гейзер, ККР », «Гермес, МД », «Концепт, МД », расширяя спектр действия по однолетним двудольным сорнякам и проявляя высокую эффективность против накопившихся слабочувствительных к другим гербицидам сорняков.



Источник: «Щелково Агрохим»

