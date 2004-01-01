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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Представляем CrossCutter Disc для Carrier XL
Väderstad
|
Июль 2019
В 2019 году Väderstad расширяет ассортимент дисков CrossCutter Disc за счет нового орудия, адаптированного под дисковый культиватор Väderstad Carrier XL 425-625. Благодаря диску CrossCutter Disc, культиватор Carrier XL сможет выполнять полноценную культивацию на глубине всего 3-5 см
Фото: Väderstad

CrossCutter Disc от Väderstad — это инструмент, открывающий новые горизонты функциональности без ущерба качеству и производительности.

- Подобно тому, как в 2018 году CrossCutter Disc позволил добавить функцию ультраповерхностной обработки в стандартные культиваторы серии Carrier, новая версия CrossCutter Disc — XL позволит использовать культиватор Carrier XL 425-625 не только для глубокой, но и для поверхностной обработки почвы на глубине до 3 см. Таким образом, Carrier XL сможет предложить фермерам ряд агрономических преимуществ, — отмечает Маттиас Ховнерт, директор по мировым продажам и маркетингу SVP (Väderstad).

При создании неглубокого ложного семенного ложа не только увеличивается число проросших семян, но и сокращается время, необходимое для появления всходов. Результаты эксперимента, в ходе которого семена сорняков размещали на глубине 6 см и 4 см, показали, что разница в сроках прорастания, роста и всходов составляет до 2,4 дней.

- Сокращение времени ожидания на появление всходов из ложного семенного ложа и на их последующее устранение гарантирует более ранний высев новой культуры. Кроме того, высвободившееся время можно потратить на более ценные полевые работы, способствующие росту потенциальной урожайности, — добавляет Маттиас Ховнерт.

Проникая только в поверхностный слой земли, CrossCutter Disc сохраняет влагу, необходимую для будущей культуры.

- Выполняя полный срез по всей рабочей глубине, CrossCutter Disc обеспечивает сохранение ценной почвенной влаги для будущих всходов. Благодаря рабочей глубине в 3-5 см минимум почвы подвергается высыханию, а большой объем посевных остатков в поверхностном слое земли способствует отражению солнечных лучей, что способствует еще большему сохранению влаги, — поясняет Маттиас Ховнерт.

Запатентованный диск CrossCutter Disc из высококачественной шведской стали V-55 был разработан и изготовлен на уникальной фабрике Väderstad по производству запчастей в Эверуме (Швеция).

Новый диск CrossCutter Disc (510 мм) будет впервые представлен на международной выставке Agritechnica 2019 и будет доступен к заказу для Carrier XL 425-625 с ноября 2019 года. Новый диск CrossCutter Disc (510 мм) будет использоваться в Германии в течение осеннего демонстрационного сезона.

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