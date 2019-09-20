Партнерский материал. Торжественный запуск производства нового поколения тракторов «Кировец»

В мероприятии запланировано участие заместителя председателя правительства Российской Федерации Д. Н. Козака, министра сельского хозяйства Российской Федерации Д. Н. Патрушева, врио губернатора Санкт-Петербурга А. Д. Беглова, генерального директора ПАО «Кировский завод» Г. П. Семененко, директора АО «Петербургский тракторный завод» С. А. Серебрякова, руководителей политических фракций, региональных органов управления АПК субъектов РФ.



Тракторы серии К-7 — это самые мощные отечественные сельскохозяйственные тракторы. Наши конструкторы усовершенствовали «Кировец» К-7 по 10 основным системам и механизмам.



В результате, получили полностью новый дизайн, улучшили тяговые характеристики, снизили параметры отрицательного воздействия на окружающую середу, перепроектировали системы агрегатирования и передачи мощности. Но основные изменения коснулись кабины: эргономика рабочего места, вибро- и шумоизоляция, обзорность и микроклимат. Абсолютно все параметры выведены на новый качественный уровень. Эти изменения позволят усилить наши лидерские позиции на рынке РФ, Казахстана, республики Беларусь, а также увеличить долю на экспортных рынках.

