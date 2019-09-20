Партнерский материал. KUHN представил на Всероссийском дне поля инновационную технику для заготовки кормов и животноводства

Выставка «Всероссийский день поля», организатором которой традиционно выступает Министерство сельского хозяйства России, проходила в этом году в городе Пушкине Ленинградской области с 10 по 12 июля.



В торжественной церемонии открытия приняли участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев. В своем выступлении министр отметил, что российский агропромышленный комплекс демонстрирует стабильные темпы роста на протяжении последних лет, а на выставке отечественные аграрии могут познакомиться с настоящим и будущим сельского хозяйства России.







Увидеть своими глазами последние достижения мирового сельхозмашиностроения посетители агрофорума смогли на стенде крупнейшего в мире производителя специализированной навесной и прицепной сельскохозяйственной техники — компании KUHN.



В этом году компания представила на Всероссийском дне поля сразу пять единиц высокотехнологичной техники для заготовки кормов и животноводства.







В их число вошла тройная комбинация дисковых косилок-плющилок нового поколения FC8830+FC3125. «Машины имеют ширину захвата от 8,73 м и оснащены эксклюзивными решениями KUHN: необслуживаемым режущим брусом OPTIDISC, гидропневматической подвеской LIFT CONTROL, качающимися стальными пальцами DIGIDRY на механизме плющения, системой защиты от наезда на препятствие PROTECTADRIVE. Инновационные решения, применяемые в широкозахватных комбинациях косилок KUHN, гарантируют высочайшее качество фуража и более высокую экономическую рентабельность», — отметила начальник отдела маркетинга российского представительства группы KUHN Александра Япрынцева.







Также на выставке компания представила бестселлер продаж — прицепной смеситель-раздатчик корма Profile 14.2 DS и комбинированный пресс-подборщик — обмотчик KUHN FBP 3135, который в прошлом году на крупнейшей в мире специализированной выставке сельскохозяйственной техники AGRITECHNICA был признан машиной года в категории «Техника для заготовки кормов». FBP 3135 оснащен уникальной системой пленочной обмотки KUHN, которая обеспечивает создание рулонов идеальной формы и высочайшего качества при 30% экономии пленки. Он способен работать на самых крутых склонах с массой любого качества. «Это невероятная машина, которой нет равных. И мы рады, что российские аграрии вслед за своими европейскими коллегами проявляют к ней все больший интерес», — отметила Япрынцева.



Кроме того, техника KUHN также приняла участие в программе демонстрационных показов — в работе был продемонстрирован выдуватель соломы и раздатчик кормов с системой измельчения PRIMOR 4260 M CUT CONTROL. Машина оборудована прочным подающим конвейером с увеличенным сроком службы, эксклюзивным надежным приводным механизмом POLYDRIVE и регулировкой измельчения для меньшей длины реза. После успешной демонстрации сразу на выставке выдуватель был приобретен одним из животноводческих хозяйств Ленинградской области.







В течение всех дней работы агрофорума сотрудники компании провели для партнеров и покупателей много консультаций по вопросам подбора, приобретения, эксплуатации и обслуживания техники мирового бренда, ведь широкий модельный ряд техники KUHN позволяет каждому российскому аграрию найти индивидуальное решение для решения любых сельскохозяйственных задач.

