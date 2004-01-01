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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. «Ростсельмаш» приглашает на «День Балтийского поля»
«Ростсельмаш»
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Июль 2019
27 и 28 июля в Калининградской области состоится фестиваль сельского хозяйства, который продемонстрирует успехи и достижения агропромышленного комплекса
Фото: «Ростсельмаш»

Гостей и участников форума ожидает насыщенная программа. Зрители увидят разнообразие сельскохозяйственной техники, используемой при обработке почвы, для заготовки кормов и др.

Компания «Ростсельмаш» для гостей выставки представит ряд агромашин. Гости и аграрии смогут подробно ознакомиться с трактором «Ростсельмаш» RSM 2375 и зерноуборочным комбайном TORUM 750.

Зерноуборочный комбайн TORUM 750 — роторный комбайн. Спектр убираемых культур широк — от пшеницы до риса. Этот комбайн подойдет хозяйствам с большими посевными площадями и высокой урожайностью: чем больше загружена машина, тем производительней становится работа. Благодаря системе обмолота ARS (Advanced Rotor System), TORUM справляется с хлебами, представляющими сложность для иных роторных комбайнов. Эта машина способна за один сезон убрать свыше 2 тыс. га различных культур, обмолачивая от 40 т зерна в час, т. е. свыше 300 т за восьмичасовую смену.

Трактор RSM 2375 — универсальный трактор с шарнирно-сочлененной рамой и одноразмерными колесами

Трактор RSM 2375 — универсальный трактор с шарнирно-сочлененной рамой и одноразмерными колесами. Это машина способна за один сезон обработать свыше 2 тыс. га на операциях по любой технологии — от классической до no-till. Двигатель Cummins 11 л с турбонаддувом, 375 л. с., механическая КПП 12х4, скорость 30 км/час, производительность гидравлической системы 170 л/мин., топливный бак 927 л, заднее трехточечное навесное устройство CAT IV, сдвоенные шины. В стандартной комплектации трактор оснащен механической трансмиссией Quadshift® III 12x4. Передаточные соотношения подобраны так, чтобы в каждом из трех диапазонов обеспечить заявленную производительность.

За подробной информации по машинам «Ростсельмаш» приглашает гостей выставки на свою экспозицию.

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