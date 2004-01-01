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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Первый доильный зал «ДеЛаваль» успешно заработал в Таджикистане
«ДеЛаваль»
|
Июль 2019
Компания «ДеЛаваль» успешно установила и запустила в эксплуатацию первый в Таджикистане доильный зал DeLaval P300SG 2x24 с программой управления DelPro
Фото: «ДеЛаваль»

Доильный зал является также первым козьим залом «ДеЛаваль» на территории Центральной Азии.

Доильный зал на ферме Jahida Farms (Согдийская область, Зафарабадский район, село Равшан) успешно запущен в эксплуатацию 12 июля. В хозяйстве также установлены маятниковые щетки MSB для обеспечения комфорта коз.

Первый доильный зал заработал в Таджикистане

В настоящее время доятся 100 коз альпийской породы, в следующем году хозяйство планирует доить 200 коз.

Первый доильный зал заработал в Таджикистане

Владелец фермы Джеффри Диллон проживает в Таджикистане с начала 2000-х годов, занимается разведением коз альпийской породы и изготовлением сыра из козьего молока.

Первый доильный зал заработал в Таджикистане

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