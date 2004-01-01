Партнерский материал. Первый доильный зал «ДеЛаваль» успешно заработал в Таджикистане

Доильный зал является также первым козьим залом «ДеЛаваль» на территории Центральной Азии.



Доильный зал на ферме Jahida Farms (Согдийская область, Зафарабадский район, село Равшан) успешно запущен в эксплуатацию 12 июля. В хозяйстве также установлены маятниковые щетки MSB для обеспечения комфорта коз.







В настоящее время доятся 100 коз альпийской породы, в следующем году хозяйство планирует доить 200 коз.







Владелец фермы Джеффри Диллон проживает в Таджикистане с начала 2000-х годов, занимается разведением коз альпийской породы и изготовлением сыра из козьего молока.





