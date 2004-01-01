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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Пропашные сеялки с электроприводом: четверть века на службе у аграриев
Kverneland
|
Июль 2019
Вот уже более четверти века Kverneland Group производит пропашные сеялки с электроприводом. Впервые представленное в 1993 году на выставке Agritechniсa в Ганновере, это изобретение впоследствии сделало доступным мировому сельхозсообществу передовые технологии возделывания пропашных культур, как «шахматный» сев
Фото: Kverneland

Концерн Kverneland Group - один из лидеров производства сеялок точного высева. Впервые представленный им на выставке в Ганновере в 1993 году электропривод Unicorn Synchro стал базой для современной системы Kverneland e-drive II, устанавливаемой на сеялках Optima и Monopill. Но что еще важнее, именно эта разработка легла в основу передовых технологий высева пропашных культур. Речь о технологиях GEOCONTROL и GEOSEED, внедрение которых стало возможно только на сеялках, оснащенных электроприводом.

Суть технологии GEOCONTROL заключается в автоматическом отключении высевающих секций на основе данных спутникового сигнала, а ее основное преимущество — в экономии семян. Так, при работе на разворотной полосе система обеспечивает всегда точное отключение секций в одном и том же заданном месте, с чем не справится даже самый опытный оператор (где-то он не досеет метр, где-то пересеет два и т. д.). Особенно заметным экономический эффект будет при высеве «клиньев» и полей сложной формы. Клиенты Kverneland Group, уже использующие такую технологию, говорят о реальной экономии до 5% семян во время посевной кампании.

Еще более совершенная технология сева пропашных культур – GEOSEED

Еще более совершенная технология сева пропашных культур — GEOSEED — только набирает обороты на российском рынке. Она делает возможной расстановку семян на поле в заданном порядке друг относительно друга: в квадрат — когда семена раскладываются параллельно друг другу, и в треугольник — когда семена в рядах смещены относительно соседнего ряда на половину расстояния между семенами в ряду. Исходя из агроклиматических условий, в России больше подходит именно второй вариант — треугольный или, как его любят называть сельхозпроизводители, «шахматный» посев.

Преимущество использования GEOSEED — это прирост урожайности, так как за счет оптимального распределения растений по поверхности поля каждое из них получит одинаковую площадь питания. Кроме того, при посеве «шахматным» способом сахарной свеклы при ее уборке комбайн одновременно будет выкорчевывать только три рядка, а чуть позже последующие три. Таким образом, поток свеклы, поступающей в комбайн, будет более равномерным, что положительно скажется на процессе очистки корнеплодов от земли и увеличении производительности комбайна.

На данный момент на российском рынке работает более 1 тыс. единиц пропашных сеялок Kverneland с электроприводом, открывая отечественным фермерам доступ к новейшим технологиям сева пропашных культур. В «Квернеланд Груп СНГ», российском представительстве концерна, впервые пришлось применить «шахматный» сев сахарной свеклы в одном из крупных агрохолдингов Татарстана в 2016 году. Прирост урожайности составил свыше 13%. В целом сельхозпроизводители, уже испытавшие технологию GEOSEED на своих полях, сообщали о приросте урожайности от 5% до 15% в зависимости от ряда факторов. Даже при минимальном показателе прироста урожайности в 5% одного года достаточно, чтобы данная технология полностью окупила себя и начала приносить прибыль, уверены в российском представительстве разработчика.

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