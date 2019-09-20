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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. ВТБ развивает сотрудничество с группой компаний «РосАгроМаркет»
«РосАгроМаркет»
|
Июль 2019
ВТБ предоставил финансирование по кредитному соглашению, заключенному с ООО «РусАгроМаркет-Новосибирск» в рамках строительства оптово-распределительного центра (ОРЦ) в Новосибирской области на сумму 4,95 млрд руб.
Фото: Е. Разумный / Ведомости

Выделенные ВТБ средства пойдут на финансирование строительства оптово-распределительного центра сельскохозяйственной продукции, расположенного в Новосибирской области. Ввод первой очереди новосибирского ОРЦ площадью 103 тыс. кв. м намечен на первый квартал 2020 года. Общие инвестиции в этот проект оцениваются более чем в 8 млрд руб. «РосАгроМаркет» уже сейчас формирует пул арендаторов из Новосибирской, Томской, Омской, Кемеровской областей и Алтайского края.

ОРЦ в Новосибирской области является частью масштабного проекта по организации сети оптово-распределительных центров в нескольких регионах России, который реализует «РосАгроМаркет». Стратегическая цель компании — создание единого торгово-логистического пространства на территории ЕврАзЭс (Беларусь, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан). Сеть «РосАгроМаркет» будет организована не только как агрологистическая площадка для хранения, доработки, транспортировки товара, предпродажной подготовки, но и как единое электронное пространство, позволяющее на базе единой системы Маркетплейс осуществлять продажи и закупки в режиме онлайн. Ей пользуются более 50 тыс. крупных и средних B2B-покупателей в России и за рубежом.

«Уверен, оптово-распределительный центр станет востребованным инструментом для поставщиков в реализации продукции и расширении географии сбыта. Мы всесторонне заинтересованы в поддержке компаний и предприятий реального сектора экономики и рады оказать содействие в осуществлении проекта «РосАгроМаркета», — подчеркнул руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса — старший вице-президент ВТБ Руслан Еременко.

«Задача нашего проекта — не только обеспечение высокого уровня складской и транспортной логистики для товарооборота внутри России, но и реализация экспортного потенциала отечественного АПК, что особенно актуально для реализации цели, поставленной президентом нашей страны, по наращиванию вывоза сельхозпродукции до объемов стоимостью $45 млрд к 2024 году, — отметил управляющий партнер Proxima Capital Group Владимир Ермошин. — Поддержка такого партнера как банк ВТБ является для нас гарантом реализации наших планов».

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