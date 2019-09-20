Партнерский материал. МКБ рассматривает Азию как стратегически важный регион для расширения своих операций

МКБ является участником РКФС с октября 2017 года. Членство в РКФС позволило банку наладить постоянное взаимодействие с ведущими финансовыми институтами Китая. Банк намерен и в дальнейшем развивать сотрудничество с китайскими финансовыми институтами в различных областях, в том числе торговое финансирование, синдицированное кредитование, операции на денежном и фондовом рынках, финансирование под покрытие национальных экспортных агентств.



«Мы рассматриваем Азию как ключевой стратегический регион для экспансии бизнеса, а Китай — как стратегического партнера для всей российской экономики. Являясь системно значимым банком, МКБ нацелен на укрепление деловых отношений и связей между финансовыми институтами России и Китая, обмен информацией и развитие совместных деловых инициатив. Мы также планируем расширение взаимодействия с региональными банками Китая», — отметил председатель правления МКБ Владимир Чубарь.



МКБ уже имеет успешный опыт работы с китайскими финансовыми институтами в сфере корреспондентских отношений, торгового финансирования и синдицированного кредитования. Китайские банки являются участниками синдицированных кредитов Банка уже на протяжении нескольких лет, наращивая объем своих вложений. В текущем синдицированном кредите, привлеченном Банком в апреле 2019 года общим объемом $500 млн, приняли участие китайский банк АЙСИБИСИ БАНК (АО) — в качестве уполномоченного ведущего организатора и букраннера и Harbin Bank — в качестве ведущего организатора. Это является свидетельством устойчивого развития отношений как с крупнейшими государственными финансовыми институтами, так и с региональными банками Китая.



Банк планирует дальнейшее активное развитие бизнеса в Китае и усиливает свою деловую активность в азиатском регионе в целом. Так, представители МКБ с начала года провели ряд встреч с инвесторами в Гонконге и Сингапуре в рамках расширения и диверсификации базы инвесторов. До конца года МКБ планирует участие еще в двух крупных форумах в Сингапуре и в Китае, связанных с развитием бизнеса в Азии.

