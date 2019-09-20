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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. МКБ рассматривает Азию как стратегически важный регион для расширения своих операций
МКБ
|
Июль 2019
В мае 2019 года председатель правления Московского кредитного банка (МКБ) Владимир Чубарь был назначен заместителем председателя Российско-Китайского финансового совета (РКФС), одной из крупнейших межгосударственных некоммерческих общественных организаций, стимулирующих развитие деловых контактов между финансовыми институтами России и Китая. На данный момент участниками РКФС являются 72 финансовых института, в том числе 34 китайских организаций и 38 российских финансовых института
Фото: М. Стулов / Ведомости

МКБ является участником РКФС с октября 2017 года. Членство в РКФС позволило банку наладить постоянное взаимодействие с ведущими финансовыми институтами Китая. Банк намерен и в дальнейшем развивать сотрудничество с китайскими финансовыми институтами в различных областях, в том числе торговое финансирование, синдицированное кредитование, операции на денежном и фондовом рынках, финансирование под покрытие национальных экспортных агентств.

«Мы рассматриваем Азию как ключевой стратегический регион для экспансии бизнеса, а Китай — как стратегического партнера для всей российской экономики. Являясь системно значимым банком, МКБ нацелен на укрепление деловых отношений и связей между финансовыми институтами России и Китая, обмен информацией и развитие совместных деловых инициатив. Мы также планируем расширение взаимодействия с региональными банками Китая», — отметил председатель правления МКБ Владимир Чубарь.

МКБ уже имеет успешный опыт работы с китайскими финансовыми институтами в сфере корреспондентских отношений, торгового финансирования и синдицированного кредитования. Китайские банки являются участниками синдицированных кредитов Банка уже на протяжении нескольких лет, наращивая объем своих вложений. В текущем синдицированном кредите, привлеченном Банком в апреле 2019 года общим объемом $500 млн, приняли участие китайский банк АЙСИБИСИ БАНК (АО) — в качестве уполномоченного ведущего организатора и букраннера и Harbin Bank — в качестве ведущего организатора. Это является свидетельством устойчивого развития отношений как с крупнейшими государственными финансовыми институтами, так и с региональными банками Китая.

Банк планирует дальнейшее активное развитие бизнеса в Китае и усиливает свою деловую активность в азиатском регионе в целом. Так, представители МКБ с начала года провели ряд встреч с инвесторами в Гонконге и Сингапуре в рамках расширения и диверсификации базы инвесторов. До конца года МКБ планирует участие еще в двух крупных форумах в Сингапуре и в Китае, связанных с развитием бизнеса в Азии.

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