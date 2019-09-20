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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Приглашаем на форум «Smart Agro: Цифровая трансформация в сельском хозяйстве»
Smart Agro
|
Июль 2019
Он состоится 8 октября в Москве
Фото: Smart Agro

Информационная группа ComNews приглашает Вас и Ваших коллег принять участие в масштабном отраслевом мероприятии — Федеральном ИТ-форуме агропромышленного комплекса России — «Smart Agro: Цифровая трансформация в сельском хозяйстве».

Дата проведения: 8 октября 2019 года

Место проведения: Отель «Хилтон Гарден Инн Москва Красносельская», ул. Верхняя Красносельская, д.11а стр. 4, Москва

ИТ-форум агропромышленного комплекса (АПК) России — это уникальная площадка для обсуждения и обмена опытом по ключевым вопросам и актуальным проблемам ИТ в агропромышленном комплексе РФ, включая инновационные технологии и выработку подходов к реализации ИТ-проектов с участием бизнеса, разработчиков и государства в условиях новой политической и экономической ситуации.

Особенностью ИТ-форума в 2019 году станет то, что полноправными хозяевами мероприятия выступят директора по цифровой трансформации (CDO) и руководители ИТ-служб (CIO) крупнейших аграрных предприятий России.

Важнейшей темой форума в 2019 году станет цифровая трансформация агропромышленного комплекса (АПК) России и технологический прорыв на пути к ускоренному развитию отрасли и двукратному росту производительности труда, а также управление рисками, которые создает тотальная цифровизация. Сельское хозяйство становится сектором с очень интенсивным потоком данных. Информация поступает от различных устройств, расположенных в поле, на ферме, от датчиков, агротехники, метеорологических станций, дронов, спутников, внешних систем, партнерских платформ, поставщиков. Общие данные от различных участников производственной цепочки, собранные в одном месте, позволяют получать информацию нового качества, находить закономерности, создавать добавочную стоимость для всех вовлеченных участников, применять современные научные методы обработки (data science) и на их основе принимать правильные решения, минимизирующие риски, улучшающие бизнес производителей и клиентский опыт.

Основные темы форума:

-          Первоочередные шаги и перспективы цифровой трансформации в АПК

-          Ведомственный проект «Цифровое сельское хозяйство» и его «дорожная карта»

-          Цифровые платформы и многосторонние партнерства в сельском хозяйстве

-          Технологии «Интернета вещей» (IoT) — практика применения в агропромышленном комплексе

-          Перспективы реализации «дорожной карты» «Внедрение технологий Интернета вещей в АПК»

-          Удаленный мониторинг состояния сельскохозяйственного сырья

-          Обмен цифровыми данными по всей цепочке создания добавленной стоимости в сельском хозяйстве (от поставщика удобрений/пищевых добавок/кормов до розничных сетей)

-          Применение и адаптация идеологии «Индустрия 4.0» и IIoT в АПК («Цифровая ферма», Smart Farming)

-          Удаленный мониторинг и прогностическое управление самоходным и прицепным оборудованием

-          Системы централизованного сбора и анализа данных о метеоусловиях и специальных сельскохозяйственных параметрах (например, о содержании влаги в почве или состоянии поля)

-          Точное земледелие и цифровые сервисы (в т. ч. для прогнозирования урожайности, картирования очагов сорняков и болезней на полях)

-          Беспилотные транспортные средства и БПЛА — подходы к регулированию и применению в АПК

-          Применение высокоточных данных дистанционного зондирования Земли в сельском хозяйстве

-          5G и иные беспроводные технологии связи для повсеместного подключения датчиков и сенсоров

-          Использование ресурсов низкоорбитальных спутников связи и ДЗЗ в сельском хозяйстве

Аудитория форума: руководители и менеджеры дирекций по цифровой трансформации и ИТ-служб крупных аграрных предприятий и корпораций пищевой промышленности, представители регулирующих органов, государственных институтов и фондов развития; топ-менеджеры отечественных разработчиков ИТ-решений, ПО, телекоммуникационного оборудования и АСУ; операторы связи; разработчики приложений; руководители интеграторских компаний; главы российских офисов зарубежных вендоров; деловые и отраслевые СМИ; аналитики и эксперты отрасли.

Подробнее о форуме на официальном сайте

Ждем Вас в Москве на Федеральном ИТ-форуме агропромышленного комплекса России — «Smart Agro: Цифровая трансформация в сельском хозяйстве» 8 октября 2019 года!


 

 

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