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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Всероссийский конкурс информационных проектов «Моя земля Россия-2019»
«Моя земля – Россия»
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Август 2019
Минсельхоз России дал старт ежегодному творческому конкурсу для средств массовой информации, журналистов и блогеров «Моя земля — Россия». Генеральный информационный партнер конкурса — проект «Агроинвестор»
Фото: «Моя земля — Россия»

На конкурс принимаются журналистские проекты на телевидении, радио, в печатных средствах массовой информации и интернете, призванные формировать положительный образ села, распространять передовой опыт развития сельских территорий, повышать значимость труда аграриев, сохранять народные традиции и уклад жизни, а также обозначать проблемные вопросы развития малых населенных пунктов.

В этом году впервые приглашаются к участию представители новых медиа: блогеры, владельцы пабликов в социальных сетях и YouTube-каналы.

Проекты должны состоять из цикла работ, опубликованных за последние пять лет. Срок приема заявок — до 31 августа 2019 года.

Торжественная церемония награждения победителей и призеров конкурса состоится на 21-й Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень — 2019», которая пройдет на ВДНХ в октябре.

Генеральный информационный партнер конкурса — проект «Агроинвестор».

Подробно о номинациях, условиях участия и наградах конкурса читайте на сайте http://konkurs.agromedia.ru/.

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