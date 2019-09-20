Партнерский материал. Всероссийский конкурс информационных проектов «Моя земля Россия-2019»

На конкурс принимаются журналистские проекты на телевидении, радио, в печатных средствах массовой информации и интернете, призванные формировать положительный образ села, распространять передовой опыт развития сельских территорий, повышать значимость труда аграриев, сохранять народные традиции и уклад жизни, а также обозначать проблемные вопросы развития малых населенных пунктов.



В этом году впервые приглашаются к участию представители новых медиа: блогеры, владельцы пабликов в социальных сетях и YouTube-каналы.



Проекты должны состоять из цикла работ, опубликованных за последние пять лет. Срок приема заявок — до 31 августа 2019 года.



Торжественная церемония награждения победителей и призеров конкурса состоится на 21-й Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень — 2019», которая пройдет на ВДНХ в октябре.



Генеральный информационный партнер конкурса — проект «Агроинвестор».



Подробно о номинациях, условиях участия и наградах конкурса читайте на сайте http://konkurs.agromedia.ru/ .

