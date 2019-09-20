Партнерский материал. Компания KUHN запускает специальную программу лизинга сельскохозяйственной техники

В рамках программы российские аграрии смогут приобрести технику в лизинг на специальных условиях — с минимальным авансом от 15% и со сроком договора лизинга 18 месяцев. Удорожание техники составит 0%.



Программа распространяется на полунавесные оборотные плуги KUHN MULTI-LEADER 8T и MULTI-LEADER 8T on land, а также высокоэффективные орудия для обработки почвы — дисковые стерневые культиваторы — лущильщики OPTIMER и культиваторы — глубокорыхлители PERFORMER.







По словам начальника отдела маркетинга российского представительства KUHN Александры Япрынцевой, участвующие в программе машины KUHN сочетают в себе надежность, простоту использования с превосходными, часто уникальными техническими характеристиками. «Они прекрасно зарекомендовали себя на российских полях в условиях интенсивной эксплуатации, и мы видим своей задачей сделать лучшие мировые технологические решения более доступными для отечественных аграриев», — отметила она.



Плуги KUHN с отвалами из ассиметричной триплексной стали, увеличивающей срок их службы на 40% даже в условиях переменных динамических нагрузок, являются одними из самых надежных в мире. Дисковые стерневые культиваторы — лущильщики OPTIMER считаются идеальным орудием для поверхностной обработки почвы по технологии mini-till на высоких скоростях, а глубокорыхлитель PERFORMER позволяет за один проход выполнить сразу пять агрономических операций: лущение стерни, рыхление почвы, заделку пожнивных остатков и обратное уплотнение, и оставляет за собой абсолютно ровную поверхность поля с минимумом пожнивных и растительных остатков.







Кроме того, компания KUHN запустила специальное предложение на самоходные опрыскиватели STRONGER HD 3200 и STRONGER HD 4000. Машины имеют один из самых высоких клиренсов в мире (1,8 м), алюминиевые штанги с запатентованной системой стабилизации подвески EQUILIBRA ®, оборудованы уникальной системой автоматического вождения и управления секциями включения и выключения секций опрыскивания и 3200 и 4000 литровые баки из нержавеющей стали соответственно.



Новая программа позволяет приобрести самоходные опрыскиватели с минимальным удорожанием от 3,15% со сроком договора лизинга 24 месяца и внесением авансового платежа в размере 25% от стоимости машины.



Финансирование по программе лизинга предоставляет ООО «ДЛЛ лизинг» - российское представительство международной финансовой компании DLL — глобальный партер KUHN Group в мире по программе KUHN Finance.

