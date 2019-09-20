Партнерский материал. ИТЕКО закупает технику для перевозки сельхозпродукции

Зарегистрируйтесь на Russian Crop Production-2019/20 по специальной цене!Узнать больше
По условиям договора транспортная компания получила 20 автомобилей КАМАЗ-65115 (топливная аппаратура Bosch, стандарт ЕВРО-5) и бортовых прицепов к ним на общую сумму 123 млн руб.
Партия техники приобретена компанией «ИТЕКО» в рамках стратегии по увеличению автопарка и расширению его специализации. В частности, новые транспортные средства предназначены в первую очередь для перевозки легкой сельскохозяйственной продукции — подсолнечника, шрота
- Данную партию можно назвать пробной, — прокомментировал президент ГК «ИТЕКО» Евгений Бабаев. — Если в работе они зарекомендуют себя хорошо, то мы пополним автопарк очередной партией «зерновозов». До текущего времени мы делали ставку исключительно на арендованный автопарк для перевозки сельхозпродукции.
С 2014 года по настоящее время компания планомерно наращивает собственный парк. На сегодняшний день собственный автопарк компании насчитывает 1700 КАМАЗов производства завода в Набережных Челнах, оснащенных прицепной техникой для перевозки различных грузов.