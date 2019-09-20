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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. ИТЕКО закупает технику для перевозки сельхозпродукции
ГК «ИТЕКО»
|
Август 2019
Техника поставлена в рамках договора между ООО «ИТЕКО Россия», АО «Росагролизинг» и ПАО «КАМАЗ»
Фото: ГК «ИТЕКО»

По условиям договора транспортная компания получила 20 автомобилей КАМАЗ-65115 (топливная аппаратура Bosch, стандарт ЕВРО-5) и бортовых прицепов к ним на общую сумму 123 млн руб.

Партия техники приобретена компанией «ИТЕКО» в рамках стратегии по увеличению автопарка и расширению его специализации. В частности, новые транспортные средства предназначены в первую очередь для перевозки легкой сельскохозяйственной продукции — подсолнечника, шрота и т. п., но также подходят для перевозки зерновых. Для размещения новых автомобилей планируется строительство сервисного центра в городе Алексеевка Белгородской области.

- Данную партию можно назвать пробной, — прокомментировал президент ГК «ИТЕКО» Евгений Бабаев. — Если в работе они зарекомендуют себя хорошо, то мы пополним автопарк очередной партией «зерновозов». До текущего времени мы делали ставку исключительно на арендованный автопарк для перевозки сельхозпродукции.

С 2014 года по настоящее время компания планомерно наращивает собственный парк. На сегодняшний день собственный автопарк компании насчитывает 1700 КАМАЗов производства завода в Набережных Челнах, оснащенных прицепной техникой для перевозки различных грузов.

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