Партнерский материал. ИТЕКО закупает технику для перевозки сельхозпродукции

По условиям договора транспортная компания получила 20 автомобилей КАМАЗ-65115 (топливная аппаратура Bosch, стандарт ЕВРО-5) и бортовых прицепов к ним на общую сумму 123 млн руб.



Партия техники приобретена компанией «ИТЕКО» в рамках стратегии по увеличению автопарка и расширению его специализации. В частности, новые транспортные средства предназначены в первую очередь для перевозки легкой сельскохозяйственной продукции — подсолнечника, шрота и т. п. , но также подходят для перевозки зерновых. Для размещения новых автомобилей планируется строительство сервисного центра в городе Алексеевка Белгородской области.



- Данную партию можно назвать пробной, — прокомментировал президент ГК «ИТЕКО» Евгений Бабаев. — Если в работе они зарекомендуют себя хорошо, то мы пополним автопарк очередной партией «зерновозов». До текущего времени мы делали ставку исключительно на арендованный автопарк для перевозки сельхозпродукции.



С 2014 года по настоящее время компания планомерно наращивает собственный парк. На сегодняшний день собственный автопарк компании насчитывает 1700 КАМАЗов производства завода в Набережных Челнах, оснащенных прицепной техникой для перевозки различных грузов.

