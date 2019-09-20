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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. «Агро Ралли 2019»: техника CNH Industrial на полях Тамбовской области
CNH Industrial
|
Август 2019
Второй этап «Агро Ралли 2019» прошел в Центральном Черноземье, где аграриям представили современные технологии для посева, обработки почвы и защиты растений
Фото: CNH Industrial

Компания CNH Industrial провела День поля «Агро Ралли 2019» в Петровском районе Тамбовской области. Масштабное событие проходило на полях одного из самых передовых сельхозпредприятий региона — крестьянско-фермерского хозяйства Гриднев и собрало более 200 сельхозтоваропроизводителей России. День поля посетили представители управления сельского хозяйства Тамбовской области и местной администрации. Уникальный формат мероприятия позволил продемонстрировать работу высокоэффективной сельскохозяйственной техники брендов Case IH, New Holland Agriculture и Kongskilde, а также строительной техники CASE, применимой в сельском хозяйстве. Участники «Агро Ралли 2019» смогли лично оценить производительность оборудования, испытав технику в реальных условиях под руководством опытных тренеров. Технические специалисты CNH Industrial рассказали об особенностях представленных машин и ответили на многочисленные вопросы аграриев.

Агро Ралли

 «Агро Ралли» торжественно открыл начальник управления сельского хозяйства Тамбовской области Александр Аксенов. Он отметил, что за последние 10 лет сельское хозяйство России существенно изменилось: «Новые технологии, новые семена и новая техника, которая работает на полях Тамбовской области и других регионов, позволяет добиваться высоких результатов и получать богатый урожай даже в сложных условиях. Поэтому обновление парка техники — важнейшая задача не только для Министерства сельского хозяйства РФ, но и для каждого сельхозпредприятия. Надеюсь, данное мероприятие станет очередным импульсом для приобретения качественной и эффективной техники».

 Центральное Черноземье является одним из стратегических регионов для CNH Industrial. Официальный дилер Case IH и New Holland в Тамбовской области ООО «Бизнес Маркет» из года в год наращивает темпы поставок сельскохозяйственного оборудования в регион, а также постоянно расширяет материально-техническую базу и услуги по предоставлению сервиса. Климатические особенности Центрального Черноземья позволяют выращивать множество видов сельскохозяйственных культур, следовательно, аграрии нуждаются в специализированной технике, которая позволит повысить урожайность и сократить издержки. Специалисты CNH Industrial рассказали гостям мероприятия о технологиях выращивания самых перспективных культур Черноземья: кукурузы, сои и подсолнечника.

Агро Ралли

 На «Агро Ралли» впервые в России производитель представил новинку 2019 года — широкозахватную пропашную сеялку Case IH Early Riser 2140. Она позволяет контролировать индивидуально каждую секцию и проводить посев без пересева и с высочайшей точностью. Результат работы сеялки был продемонстрирован на поле, где проходило мероприятие.

 Посевной комплекс Early Riser 2000 серии идеально вписывается в уже используемые в хозяйстве схемы работы. Аграрии могут адаптировать орудие под свои задачи с учетом типа почвы, ландшафта, удобрений и химикатов, а также методов обработки пожнивных остатков. Посевной комплекс сам определяет состояние обработанной почвы и вносит необходимые корректировки с учетом актуальных условий.

 Сверхмощные литые компоненты, в том числе рама высеивающей секции, нижние параллельные тяги и необслуживаемые рычаги копирующих колес помогают посевному комплексу без поломок работать на высоких скоростях. Рама с клиренсом в 66 см, а также высевающая секция с ходом в 41 см помогают поддерживать высокую точность на самых неровных участках. Два бункера по 1400 л обеспечивают надежную доставку семян в мини-бункер независимо от их количества.

Многих гостей заинтересовал и опыт применения самоходных опрыскивателей

Многих гостей заинтересовал и опыт применения самоходных опрыскивателей. На Дне поля были представлены работавший на сое самоходный опрыскиватель Case IH Patriot 4430 c системами импульсного опрыскивания Aim Command и впервые примененной в России системой Sidekick, где впрыск пестицидов идет из отдельной емкости прямо в систему распределения, и самоходный опрыскиватель New Holland Guardian с клиренсом 1,83 м и передним расположением штанги, отлично показавший себя на кукурузе.

 «Сегодня в условиях высокой конкуренции для аграриев особенно важно оптимизировать себестоимость производства сельхозпродукции за счет применения современных технологий и высокоэффективной сельскохозяйственной техники. Компания CNH Industrial идет в ногу со временем, непрерывно развивая и совершенствуя сельскохозяйственное оборудование, предоставляя аграриям инновационные новинки, способные более эффективно решать поставленные задачи», — заявил Максим Иванита, директор по маркетингу сельскохозяйственной техники CNH Industrial в России.

 На «Агро Ралли 2019» в Тамбовской области производитель CNH Industrial представил 20 единиц посевной, почвообрабатывающей техники, техники для защиты растений и уборки урожая.

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