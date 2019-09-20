Партнерский материал. «Агро Ралли 2019»: техника CNH Industrial на полях Тамбовской области

Компания CNH Industrial провела День поля «Агро Ралли 2019» в Петровском районе Тамбовской области. Масштабное событие проходило на полях одного из самых передовых сельхозпредприятий региона — крестьянско-фермерского хозяйства Гриднев и собрало более 200 сельхозтоваропроизводителей России. День поля посетили представители управления сельского хозяйства Тамбовской области и местной администрации. Уникальный формат мероприятия позволил продемонстрировать работу высокоэффективной сельскохозяйственной техники брендов Case IH, New Holland Agriculture и Kongskilde, а также строительной техники CASE, применимой в сельском хозяйстве. Участники «Агро Ралли 2019» смогли лично оценить производительность оборудования, испытав технику в реальных условиях под руководством опытных тренеров. Технические специалисты CNH Industrial рассказали об особенностях представленных машин и ответили на многочисленные вопросы аграриев.







«Агро Ралли» торжественно открыл начальник управления сельского хозяйства Тамбовской области Александр Аксенов. Он отметил, что за последние 10 лет сельское хозяйство России существенно изменилось: «Новые технологии, новые семена и новая техника, которая работает на полях Тамбовской области и других регионов, позволяет добиваться высоких результатов и получать богатый урожай даже в сложных условиях. Поэтому обновление парка техники — важнейшая задача не только для Министерства сельского хозяйства РФ, но и для каждого сельхозпредприятия. Надеюсь, данное мероприятие станет очередным импульсом для приобретения качественной и эффективной техники».



Центральное Черноземье является одним из стратегических регионов для CNH Industrial. Официальный дилер Case IH и New Holland в Тамбовской области ООО «Бизнес Маркет» из года в год наращивает темпы поставок сельскохозяйственного оборудования в регион, а также постоянно расширяет материально-техническую базу и услуги по предоставлению сервиса. Климатические особенности Центрального Черноземья позволяют выращивать множество видов сельскохозяйственных культур, следовательно, аграрии нуждаются в специализированной технике, которая позволит повысить урожайность и сократить издержки. Специалисты CNH Industrial рассказали гостям мероприятия о технологиях выращивания самых перспективных культур Черноземья: кукурузы, сои и подсолнечника.







На «Агро Ралли» впервые в России производитель представил новинку 2019 года — широкозахватную пропашную сеялку Case IH Early Riser 2140. Она позволяет контролировать индивидуально каждую секцию и проводить посев без пересева и с высочайшей точностью. Результат работы сеялки был продемонстрирован на поле, где проходило мероприятие.



Посевной комплекс Early Riser 2000 серии идеально вписывается в уже используемые в хозяйстве схемы работы. Аграрии могут адаптировать орудие под свои задачи с учетом типа почвы, ландшафта, удобрений и химикатов, а также методов обработки пожнивных остатков. Посевной комплекс сам определяет состояние обработанной почвы и вносит необходимые корректировки с учетом актуальных условий.



Сверхмощные литые компоненты, в том числе рама высеивающей секции, нижние параллельные тяги и необслуживаемые рычаги копирующих колес помогают посевному комплексу без поломок работать на высоких скоростях. Рама с клиренсом в 66 см, а также высевающая секция с ходом в 41 см помогают поддерживать высокую точность на самых неровных участках. Два бункера по 1400 л обеспечивают надежную доставку семян в мини-бункер независимо от их количества.







Многих гостей заинтересовал и опыт применения самоходных опрыскивателей. На Дне поля были представлены работавший на сое самоходный опрыскиватель Case IH Patriot 4430 c системами импульсного опрыскивания Aim Command и впервые примененной в России системой Sidekick, где впрыск пестицидов идет из отдельной емкости прямо в систему распределения, и самоходный опрыскиватель New Holland Guardian с клиренсом 1,83 м и передним расположением штанги, отлично показавший себя на кукурузе.



«Сегодня в условиях высокой конкуренции для аграриев особенно важно оптимизировать себестоимость производства сельхозпродукции за счет применения современных технологий и высокоэффективной сельскохозяйственной техники. Компания CNH Industrial идет в ногу со временем, непрерывно развивая и совершенствуя сельскохозяйственное оборудование, предоставляя аграриям инновационные новинки, способные более эффективно решать поставленные задачи», — заявил Максим Иванита, директор по маркетингу сельскохозяйственной техники CNH Industrial в России.



На «Агро Ралли 2019» в Тамбовской области производитель CNH Industrial представил 20 единиц посевной, почвообрабатывающей техники, техники для защиты растений и уборки урожая.

