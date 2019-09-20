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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. В сезоне-2019/20 Trucker намерен перевезти более 1 млн тонн зерна
Trucker
|
Август 2019
С начала сельхозгода с помощью сервиса уже было транспортировано 50 тысяч тонн
Фото: Д. Гришкин / Ведомости

Онлайн-агрегатор грузовых автоперевозок Trucker за первый месяц сезона-2019/20 перевез свыше 50 тыс. т зерна. По прогнозу управляющего директора Михаила Мезенцева, всего до конца сельхозгода компания может транспортировать более 1 млн т только сельскохозяйственных грузов. Увеличению объемов перевозок способствует расширение клиентской сети оператора. «К уже существующим заказчикам, таким как «Мирогрупп», «Русагро», прибавились «Солнечные продукты», «Авангард-Агро», «РостАгро» и агрокомплекс «Олымский», — сообщает топ-менеджер. — Высокий спрос на услуги нашего сервиса со стороны таких заметных игроков сельскохозяйственного бизнеса позволяет нам прогнозировать рост общего объема транспортированных грузов, показатель в текущем сезоне может превысить 1 млн т».

Trucker работает на рынке онлайн-автоперевозок с зимы 2017 года. В аккредитованной базе сервиса уже зарегистрировано более 12 тыс. водителей зерновозов и других грузовых автомобилей. С начала работы компании с помощью сервиса было совершено более 204 тыс. рейсов, перевезено 8 млн т различных грузов. Trucker работает в регионах ЦФО (в Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой и других областях), Юга страны (в Краснодарском, Ставропольском краях и Ростовской области), а также Приволжье (в Пензенской и Саратовской областях).

Для повышения эффективности грузоперевозок и сокращения простоев автотранспорта весной этого года Trucker внедрил сервис «Цифровой Диспетчер». Его использование гарантированно увеличивает количество рейсов на одно транспортное средство. По словам Мезенцева, основное преимущество данной опции заключается в том, что после его внедрения расходы на логистику сокращаются минимум на 8%, а перевозки становятся абсолютно прозрачным автоматическим бизнес-процессом.

По оценкам отраслевых экспертов, к экспортным точкам с помощью автомобильного транспорта перевозится до 60% отправляемого за рубеж зерна. Только за одиннадцать месяцев сезона-2018/19 таким образом было доставлено к морским терминалам юга России около 26,2 млн т зерновых культур. «То, что растет спрос на услуги нашего сервиса — не случайно. В условиях дефицита вагонов, который наблюдался в последние несколько сезонов, автотранспорт остается популярным способом транспортировки сельхозгрузов, — комментирует Мезенцев. — А современные технологии делают все логистические процессы более удобными и понятными как для заказчика на перевозку, так и для исполнителя».

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