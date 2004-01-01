Партнерский материал. Компания «Евралис Семанс Рус» провела День Поля в Липецкой области

«Мне очень приятно находиться здесь в качестве представителя района, — заявил глава администрации Хлевенского района Михаил Лисов. — Очень приятно, что земля нашего района находится в руках таких замечательных фермеров, и результаты их работы нас удовлетворяют. Мероприятие, которое проходит здесь, на территории этого КФХ, — результат того, что наши люди хорошо трудятся. Научные достижения, обмен опытом с коллегами, которые приехали сюда из других регионов — все это делается для того, чтобы мы как можно лучше, быстрее и эффективнее развивались».







Как рассказал генеральный директор «Евралис Семанс Рус» Лоран Штраусс, в планах компании дальнейшее развитие рынка как Центрального Черноземья, так и других регионов России. «Мы проводим в России подобные полевые мероприятия уже второй год подряд, — отметил он. — И в этом году нам особенно приятно было пригласить на День Поля наших клиентов — тех, кто начал работать с компанией «Евралис» через созданную дистрибьюторскую сеть». Также он подчеркнул, что Центральная Россия — очень перспективный регион для возделывания кукурузы, поэтому именно здесь должна быть представлена самая передовая генетика и современные технологии. «В планах нашей компании строительство завода по производству семян именно здесь, в Воронежской области», — поделился Штраусс.



На демонстрационных посевах гостям мероприятия были представлены линейки гибридов подсолнечника, кукурузы, сорго и сорта сои, подходящих как для условий Липецкой и Воронежской областей, так и для других климатических зон. Ведь среди посетителей Дня Поля были не только аграрии Центрального Черноземья, но и представители Орловской, Тамбовской и Рязанской областей. В частности, гости увидели заразихоустойчивый подсолнечник, адаптированный как для классической технологии возделывания, так и для гербицидных технологий Clearfield®, Clearfield®Plus и «Экспресс»®, кукурузу Tropical Dent® c ФАО от 170 до 380, сою без ГМО и сорго. Как отметили организаторы, именно в поле люди своими глазами могут и должны увидеть, как показывают себя гибриды в различных условиях.







Для компании важен каждый клиент, будь то небольшой фермер или крупное хозяйство, ведь девиз «Евралис Семанс» - создавая семена и доверие. Здесь работают на каждого клиента, независимо от размеров его хозяйства. Если аграрий высевает хотя бы один гектар подсолнечника, кукурузы, сои или сорго, специалисты компании сделают все для того, чтобы у него была прибыль. «У нас очень большая команда, в каждом регионе два-три агронома-консультанта, которые ведут наших клиентов от покупки семян до уборки урожая, — подчеркнули представители компании. — Мы помогаем контролировать весь процесс. Сейчас уровень агротехники у наших аграриев вышел на очень достойный уровень, они охотно учатся и прислушиваются к рекомендациям специалистов, ведь им хочется получать большую прибыль и урожай».



Глава крестьянского фермерского хозяйства «Широкая речка» Александр Дедов является давним партнером компании «Евралис», в 2019 году на полях его хозяйства были заложены демонстрационные посевы. «Ребята хорошо подошли к научной части, показали здесь разные варианты работы как с генетикой, так и с технологиями, — поделился впечатлениями Дедов. — «Евралис» нам интересен тем, что у компании очень перспективная генетика — головные филиалы серьезно подходят к научной работе и постоянно работают на повышение показателей качества урожая. Кроме того, это очень мобильные, приятные в общении и надежные партнеры, которые не подводят». Глава хозяйства рассказал, что после того, как начал работать с компанией «Евралис Семанс Рус», заметно выросла урожайность сои. «Это культура для нашего региона достаточно новая, первые попытки с ней работать я делал еще в 1993 году, но сейчас прогресс налицо. Хороший результат также по подсолнечнику, — доволен Дедов. — Еще один плюс этой компании, что они могут проконсультировать. Я сам агроном, но, к сожалению, всех последних достижений и технологий изучить не успеваю. Технологии быстро меняются и консультанты «Евралис Семанс Рус» в этих вопросах очень хорошо помогают. Консультации в он-лайн режиме, по телефону, вплоть до выезда в поле».







Как отметил директор по маркетингу «Евралис Семанс Рус» Евгений Щедрин: «Мы организуем подобные мероприятия, чтобы показать нашим клиентам все достижения селекции «Евралис». Именно в поле люди своими глазами могут и должны увидеть, как показывают себя гибриды в различных условиях. Наша команда всегда старается сделать мероприятия запоминающимися и яркими, чтобы их хотелось посетить в следующем году».



В 2019 году «Евралис Семанс Рус» организовала в регионах России три масштабных Дня Поля, которые посетили более 250 человек. Помимо мероприятия в Липецкой области, состоялся также День Поля в Самарской области (в Безенчукском районе, село Песочное на базе ООО «Земля») и на базе хозяйства компании «Наше Дело» в Саратовской области, Энгельском районе, село Ленинское.

