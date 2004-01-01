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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Трактор RSM 2375: безупречный труд на российских полях
«Ростсельмаш»
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Сентябрь 2019
После переноса в 2016 году на производственную площадку в Ростов-на-Дону тракторного производства из Канады мир увидел, что «Ростсельмаш» — это не только комбайны. Трактор RSM 2375, который ранее выпускался под брендом VERSATILE, стал настоящей находкой для фермеров, а для «Ростсельмаш» — новой визитной карточкой
Фото: «Ростсельмаш»

 RSM 2375 был разработан инженерами канадского подразделения группы «Ростсельмаш» и по праву получил признание не только в Канаде и в США, но и в других концах света: Австралии, России, Казахстане. Эта простая в обслуживании и производительная машина может агрегироваться со всеми современными орудиями. Он также может использоваться в широком спектре сельскохозяйственных работ, в любых технологиях, включая minimal-till и no-till. Сегодня эту машину по праву можно считать российской, так как для ее постановки на конвейер на мощностях предприятия организовано целое тракторное производство, а по всей стране создана компонентная база мирового уровня.

Полноценное производство тракторов на «Ростсельмаш» было организовано в 2016 году. До этого, в 2007 году, холдинг «Новое содружество» (он владеет «Ростсельмаш») купил в Канаде компанию Buhler Industries Inc, которая производит широкую линейку тракторов. Тракторы VERSATILE стали продавать в России, причем уже в 2009 году рядом с комбайновым производством «Ростсельмаш» была организована крупноузловая сборка агромашин серии 2375.

Машина пришлась по нраву отечественным потребителям. Многие из них отмечали ряд неоспоримых достоинств: экономичность, высокий эксплуатационный ресурс, простоту в обслуживании.

С маркетинговой точки зрения машина представляет собой сбалансированное по экономическим параметрам предложение в группе тракторов c шарнирно-сочлененной рамой. Машина относится к 6-му тяговому классу и предназначена для агрегатирования с орудиями шириной захвата до 15 м, что позволяет обрабатывать до 4 тыс. га в сезон. На тракторы 2375 изначально был установлен двигатель, развивающий максимальную мощность до 405 л. с. и имеющий максимальный запас крутящего момента в 50%. В сочетании с механической трансмиссией это позволяет максимально эффективно реализовать тяговый потенциал трактора с высокой экономией топлива. Для снижения уплотнения и сохранения плодородия почвы на трактор стандартно устанавливаются сдвоенные колеса.

В 2016 году производство тракторов стало полностью осуществляется на территории основной производственной площадки компании «Ростсельмаш» в Ростове-на-Дону. 2375 получил имя RSM 2375. Мощности предприятия позволяют выпускать до 500 тракторов ежегодно. В рамках импортозамещения расширение промышленного производства выпуска высокотехнологичных агромашин способствует минимизации издержек, и, соответственно, снижению стоимости конечной продукции.

Локализация машины в России была напрямую связана с постановлением правительства №719 от 1 октября 2015 года о критериях отнесения промышленной продукции к российской, что позволяет аграриям, приобретающим трактор RSM 2375, рассчитывать на получение субсидий от государства. Согласно такому плану, тракторы и самоходные комбайны считаются отечественными, если в стране локализовано минимум 14 технологических операций.

Сегодня с уверенностью можно сказать, что ставка на новое производство себя оправдала. Сегодня на полях России, СНГ, а также ряда стран Европы и даже Африки эксплуатируется порядка 2 тыс. тракторов серии 2375, произведенных на «Ростсельмаш». Основываясь на опыте эксплуатации первых машин и отзывах клиентов, решено было внести ряд «локальных» нововведений. Например, добавить возможность агрегирования с любыми орудиями и упростить обслуживание трактора в полевых условиях (в частности, возможность продувать радиатор и фильтры). Для внедрения новых опций была создана своя программа развития. Речь, например, о пневмокомпрессоре, пневмотормозах прицепа, улучшении гидравлической системы до производительности 220 л в минуту, внедрении собственной системы дистанционного мониторинга Agrotronic. Была создана и новая модель этой же серии (RSM 2400), обладающая большей производительностью и мощностью двигателя.

Стоит сказать несколько слов и о развитии компонентной базы как на предприятии, так и за его пределами. Локализация модели подразумевает создание производства отдельных компонентов у себя, а также подбор поставщиков, которые могли бы соответствовать требуемым стандартам качества. На «Ростсельмаш», например, локализация началась с производства металлических деталей конструкции — передней и задней рамы, каркаса кабины и кронштейнов. Был подобран российский аналог металла, раскройку которого наладили на смежном предприятии — Ростовском прессово-раскройном заводе, которое входит в ГК «Ростсельмаш».

Наладили на предприятии и выпуск компонентов гидравлических систем и деталей сложной механической обработки. Всего с 2016 года на площадке «Ростсельмаш» было локализовано около 15 компонентов (1099 деталей), а также составлены проекты по локализации еще 54 направлений компонентов, которые используются в производстве.

По данным «Ростсельмаш», 1190 изделий сегодня приобретаются у сторонних предприятий. Наиболее крупные детали и узлы поставляются из 14 городов. Взаимодействие с поставщиками позволило решить важную государственную задачу по созданию отечественной компонентной базы высокого уровня. Сегодня степень локализации трактора RSM 2375 превышает 70%, что также открывает перспективы для создания новых производств. Например, к концу года ожидается старт производства собственной трансмиссии трактора. Специально для этого была приобретена техническая документация на японскую коробку передач OCUBA GEAR. Ее производство в три этапа также будет локализовано на «Ростсельмаш».

Сегодня можно с уверенностью говорить, что проект, стартовавший три года назад, позволил не только расширить производственный потенциал «Ростсельмаш», но и создать полноценное производство, главным результатом которого стал выпуск самого надежного и доступного в своей ценовой категории трактора. Эта машина сегодня по праву может считаться одной и самых популярных «рабочих лошадок» российского фермерства.

 

 

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