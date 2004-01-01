Партнерский материал. Автомобили IVECO на газомоторном топливе: комплексное предложение для российского рынка

Использование природного газа в качестве моторного топлива — это современная и экономически эффективная технология для экологически чистой перевозки людей и грузов. Компания IVECO уделяет большое внимание развитию газомоторных технологий и созданию на их базе решений, обладающих значительными экологическими и экономическими преимуществами. Использование метана в качестве моторного топлива способно обеспечить существенное снижение выбросов загрязняющих веществ, при этом уменьшается общая стоимость владения техникой благодаря значительной экономии на эксплуатационных расходах.



На выставке COMTRANS компания IVECO показала наиболее актуальные решения для российского рынка, использующие природный газ в качестве топлива. Техника IVECO на газомоторном топливе активно завоевывает доверие российских перевозчиков. За год в России было приобретено более 150 автомобилей IVECO на природном газе. Учитывая прогресс в развитии инфраструктуры автомобильных газозаправочных станций, компания прогнозирует значительное увеличение спроса на газомоторные решения под брендом IVECO.



Флагманом экспозиции стал магистральный тягач IVECO Stralis NP LNG — пионер среди грузовиков, работающих на сжиженном метане. В нем сочетаются мощность, большой запас хода и отличный уровень ездового комфорта. Эта модель стала воплощением стратегии развития альтернативных технологий двигателестроения IVECO: грузовик оснащен надежным двигателем FPT Industrial Cursor 13 NP и новой роботизированной 12-тискоростной коробкой передач Hi-Tronix. IVECO Stralis NP LNG способен проехать до 1,6 тыс. км на одной заправке сжиженным газом, что делает его первым транспортным средством подобного типа, способным выполнять рейсы на дальние расстояния.







IVECO Stralis NP LNG также обеспечивает более выгодную совокупную стоимость владения автопарком, которая достигается за счет отличной топливной экономичности и сниженных расходов на топливо по сравнению с дизелем. Интервал регламентного технического обслуживания составляет 90 тыс. км, этот показатель превосходит требования для многих аналогичных грузовых автомобилей, работающих на традиционном топливе.



В прошлом году тягач Stralis NP LNG проехал на природном газе рекордное расстояние — 1728 км от Лондона до Мадрида. В этом году он будет испытан в России в рамках автопробега «Голубой коридор», где ему предстоит проехать от Анапы до Санкт-Петербурга.



На стенде IVECO также представлен Stralis NP CNG в исполнении с двигателем на сжатом газе, который уже пользуется активным спросом — эти грузовики поставлены таким компаниям, как «Мираторг» и «Автомобильная компания “Мостранс”».



Еще одним представителем гаммы газомоторных решений IVECO стало шасси IVECO Daily Blue Power 50C14NA8 в конфигурации на компримированном природном газе. Трехлитровый двигатель, развивающий мощность в 136 л. с. и 350 Нм крутящего момента, способен справиться с любыми, даже наиболее энергоемкими, задачами. Использование автоматической трансмиссии Hi-Matic в сочетании с двигателем на природном газе способствует сокращению выбросов СО2 до 5% (по сравнению с аналогичной дизельной версией). Технически допустимая полная масса шасси с кабиной составляет 5 т. Его прочность обеспечивается уникальным рамным шасси лестничного типа, сконструированным с боковыми элементами С-образного профиля из специальной стали. Все это предоставляет максимальную свободу для производителей надстроек.



Сегмент малого коммерческого транспорта также представлен цельнометаллическим фургоном IVECO 35C14NV Daily Natural Power из линейки решений Blue Power. Работающий на компримированном природном газе фургон IVECO Daily Natural Power — это идеальный автомобиль для перевозки пассажиров и грузов в условиях плотного городского трафика. Он соответствует строжайшим экологическим требованиям, отличается выдающимися показателями топливной экономичности и способствует увеличению рентабельности, демонстрируя исключительно привлекательную стоимость одного километра пробега.



Важным элементом экспозиции стал мусоровоз на базе среднетоннажного шасси IVECO Eurocargo в исполнении на компримированном природном газе. Такая конфигурация является оптимальным решением для городских коммунальных служб, поскольку сочетает в себе высокую маневренность, удобство управления, экологичность и низкий уровень шума, что исключительно важно для служб, работающих по ночам.



Представленный на стенде изотермический фургон IVECO Daily 70C15 с дизельным двигателем — это надежное и эффективное решение IVECO, предназначенное для сферы городских грузоперевозок. Турбонагнетатель с изменяемой геометрией обеспечивает более эффективную работу двигателя, а функция EcoSwitch позволяет оптимизировать крутящий момент, снижая расход топлива без ущерба для производительности. Благодаря указанным решениям этот автомобиль обладает отличными показателями топливной экономичности, что делает его надежным бизнес-партнером, способным эффективно решать широчайший спектр задач.



Тяжелая техника IVECO на традиционном топливе представлена популярными автомобилями семейства IVECO Trakker, произведенными в России на совместном предприятии «ИВЕКО-АМТ». В этом году завод отметил 25-летний юбилей, выпустив более 8 тыс. автомобилей за это время.



Для выставки была выбрана специальная версия седельного тягача Trakker с колесной формулой 6×6. Это надёжный, маневренный и современный автомобиль, специально созданный с учетом требований и пожеланий российских клиентов.



Еще один автомобиль российского производства — cамосвал Trakker с колесной формулой 8×8 — обладает грузоподъемностью до 40 т и оснащен самосвальным кузовом «ИВЕКО-АМТ» из стали Hardox. Автомобиль оснащен двигателем FPT Industrial Cursor 13, развивающий на пике 500 л. с. и 2300 Нм, с которым агрегатирована полностью автоматическая коробка передач Allison 4500. При создании самосвала были применены новые усиленные мосты, допускающие нагрузку до 11,5 т спереди и до 20 т сзади, новая усиленная рама, специально разработанная балансирная тележка задней подвески с увеличенным ресурсом, новые рессоры с допустимой нагрузкой 2х20 т, а также усиленные карданные валы.



Третий тягач из линейки IVECO-AMT — cортиментовоз Trakker с колесной формулой 6x6 воплощает в себе мощность, надежность и высокую эффективность и предназначен для работы в самых суровых условиях. Он оснащен надежным 13-литровым дизельным двигателем Cursor 13 мощностью 450 л. с. и 16-тиступенчатой механической коробкой передач ZF.



Компания IVECO, пионер в использовании природного газа в качестве топлива для коммерческого транспорта, уже более 20 лет успешно создает технологии и решения в данной области. За это время компанией накоплен колоссальный опыт в производстве и обслуживании транспортных средств на газомоторном топливе.



«При создании автомобилей IVECO мы, во-первых, отталкиваемся от потребностей потенциального клиента, а во-вторых, учитываем последние технологические и экономические тенденции. Именно поэтому коммерческие автомобили IVECO на метане практически идеально сбалансированы: они надежны, долговечны, экологичны и экономичны, при этом обеспечивают максимально эффективное и качественное выполнение задач, а также способствуют увеличению рентабельности бизнеса», — резюмирует бизнес-директор IVECO в России Роберто Каматта.

