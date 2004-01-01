Спасибо! Вы подписаны на нашу рассылку!
usd
66.145
eur
72.958
moex
2793.36
brent
60.65
пшеница
462
сахар
11.19
БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Ford Trucks F-MAX стал победителем в номинации «Грузовик года» конкурса «Лучший коммерческий автомобиль года в России»
Ford
|
Сентябрь 2019
Престижная награда досталась седельному тягачу Ford Trucks F-MAX по решению жюри, состоящего из авторитетных российских журналистов специализированных изданий, освещающих автотранспортную тематику
Фото: Ford

3 сентября в рамках выставки COMTRANS-2019 состоялась церемония награждения победителей конкурса «Лучший коммерческий автомобиль года в России». В номинации «Грузовик года» приз достался седельному тягачу Ford Trucks F-MAX. Председатель жюри конкурса — Александр Солнцев, главный редактор журнала «КомТранс», вручил престижную награду управляющему директору Ford Trucks — Россия Бахадиру Коч.

Седельный тягач Ford Trucks F-MAX опередил конкурентов по сумме баллов, полученных от членов жюри.

Бахадир Коч: «Завоевание приза «Грузовик года» в России — огромное достижение».

Бахадир Коч, управляющий директор Ford Trucks — Россия, убежден, что победа седельного тягача Ford Trucks F-MAX подтверждает, что новый F-MAX является важным участником российского рынка. «За год, прошедший с момента презентации тягача F-MAX в России, совместно с дистрибьютором — компанией Turbotrucks и заводом АВТОТОР, проделана большая работа. Стартовало производство грузовиков F-MAX на заводе в Калининграде, а клиенты из различных регионов России пополнили свои автопарки новыми 500-сильными тягачами, оснащенными тринадцатилитровым двигателем Ecotorq и автоматизированной коробкой передач ZF Traxon, и уже успешно эксплуатируют их. Кабина шириной 2,5 м нового тягача F-MAX — продукта пятилетних разработок и исследований — позволяет водителям с комфортом выполнять поставленные задачи.

Ford Trucks ставит перед собой амбициозные цели на российском рынке. Победа в номинации «Грузовик года» в России — огромное достижение всех сотрудников, ответственных как за производство Ford Trucks F-MAX, так и за его продвижение на российском рынке».

Показать еще

Статьи по теме
Партнерский материал. CLAAS рассчитал убытки при недомолоте зерен кукурузы на силос
Партнерский материал. Автомобили IVECO на газомоторном топливе: комплексное предложение для российского рынка
Партнерский материал. Шины ATG: высокие нагрузки и сбережение почвы
Партнерский материал. Трактор RSM 2375: безупречный труд на российских полях
Партнерский материал. Компании Alltech и СГЦ Топ Ген приглашают на технический семинар по свиноводству

Читайте такжеПартнерский материал. Качество продукции НПФ ВИК подтверждает знак Made in RussiaПартнерский материал. Компания KUHN запускает специальную программу лизинга сельскохозяйственной техники
Рекомендации
Рекомендации
Самое интересное
Самое интересное за август
Интервью
Сергей Юшин: «Экспорт мяса в Бразилию имеет важное политическое значение»
«Агротехника и технологии»
Сила в малом. Универсальные погрузчики в мини-версии
Техника
Что принесет рынку отмена постановления 1432
Конференция
RUSSIAN CROP PRODUCTION — 2019/20
Журнал
«Агротехника и технологии» №04, июль-август 2019
Журнал
«Агроинвестор» №08, август 2019
Рейтинг
«Мираторг» вновь возглавил рейтинг агрохолдингов по выручке
Реклама
Рынки
Инвестиции
Технологии
Аналитика
Регионы
Компании
Рейтинги
Интервью
Мнения
Техника
Бизнес-страницы
Тест-драйв
Фото
Видео
Конференции
Справочник компаний
Подписка
Russian Crop Production-2019/20
Реклама
Реклама на сайте
Реклама в журнале «Агроинвестор»
Реклама в журнале «Агротехника и технологии»
Реклама в iPad-версии
Журналы
Контакты
Правила перепечатки
RSS
AppStore с iPad-версией