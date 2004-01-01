Партнерский материал. Ford Trucks F-MAX стал победителем в номинации «Грузовик года» конкурса «Лучший коммерческий автомобиль года в России»

3 сентября в рамках выставки COMTRANS-2019 состоялась церемония награждения победителей конкурса «Лучший коммерческий автомобиль года в России». В номинации «Грузовик года» приз достался седельному тягачу Ford Trucks F-MAX. Председатель жюри конкурса — Александр Солнцев, главный редактор журнала «КомТранс», вручил престижную награду управляющему директору Ford Trucks — Россия Бахадиру Коч.



Седельный тягач Ford Trucks F-MAX опередил конкурентов по сумме баллов, полученных от членов жюри.



Бахадир Коч: «Завоевание приза «Грузовик года» в России — огромное достижение».



Бахадир Коч, управляющий директор Ford Trucks — Россия, убежден, что победа седельного тягача Ford Trucks F-MAX подтверждает, что новый F-MAX является важным участником российского рынка. «За год, прошедший с момента презентации тягача F-MAX в России, совместно с дистрибьютором — компанией Turbotrucks и заводом АВТОТОР, проделана большая работа. Стартовало производство грузовиков F-MAX на заводе в Калининграде, а клиенты из различных регионов России пополнили свои автопарки новыми 500-сильными тягачами, оснащенными тринадцатилитровым двигателем Ecotorq и автоматизированной коробкой передач ZF Traxon, и уже успешно эксплуатируют их. Кабина шириной 2,5 м нового тягача F-MAX — продукта пятилетних разработок и исследований — позволяет водителям с комфортом выполнять поставленные задачи.



Ford Trucks ставит перед собой амбициозные цели на российском рынке. Победа в номинации «Грузовик года» в России — огромное достижение всех сотрудников, ответственных как за производство Ford Trucks F-MAX, так и за его продвижение на российском рынке».

