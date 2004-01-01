Партнерский материал. Рынок агрострахования будет расти

О перспективах развития рынка агрострахования в России в интервью «Агроинвестору» рассказал генеральный директор АО СК «РСХБ-Страхование» Сергей Простатин.



— Сергей Иванович, на рынке сельхозстрахования в последние несколько лет наблюдался спад. Как развивается этот сегмент в текущем году?



— С 1 марта 2019 года вступили в силу важные изменения в закон об агростраховании с господдержкой, которых рынок давно ждал. И они уже положительно отразились на отрасли. В частности, сегмент страхования урожая с господдержкой вырос до 1,4 млрд руб. (+620%!), а сельскохозяйственных животных — до 0,5 млрд руб. (+37%). Что касается «РСХБ-Страхование», то по итогам работы в первом полугодии мы тоже наблюдаем устойчивый рост количества заключенных с аграриями договоров с господдержкой: в растениеводстве — в четыре раза, в животноводстве — на 40%. Также чаще стали прибегать к страхованию не только крупные и средние компании, но и крестьянско-фермерские хозяйства, чего практически не наблюдалось в прошлые годы.



Кроме того, сейчас мы наблюдаем значительную активизацию конкуренции на рынке. Если в предыдущем году она проявлялась преимущественно в сегменте страхования животных, то теперь активизировалась и в секторе страхования урожая. Рост интереса страхового сообщества к агрострахованию мы также рассматриваем как маркер положительных изменений. Хотя, конечно, важно отметить и то, что в 2018 году рынок агрострахования с господдержкой достиг своего минимума за семь лет. Поэтому его рост сейчас (в процентном выражении) рассчитывается именно на основании этих небольших значений. В связи с чем требуется еще время для того, чтобы делать окончательные выводы об устойчивых изменениях рыночных тенденций и о полноценном восстановлении рынка сельхозстрахования.



— Какие именно виды страхования более всего востребованы сейчас у сельхозпроизводителей? И какие отрасли АПК прибегают к страхованию чаще других?



— Мы отмечаем рост спроса во всех основных сегментах рынка агрострахования. Востребовано как страхование урожая, так и страхование сельхозживотных и аквакультуры. В частности, ввиду высокого риска эпизоотий, которые являются основной угрозой для животноводства в России, очень высок спрос на страхование свиней, крупного рогатого скота и птицы. И это понятно, ведь сейчас в стране построены крупные животноводческие комплексы, где на небольшой территории сосредоточены многомиллиардные инвестиции, и какое-либо негативное событие (а отрасль все чаще с этим сталкивается, например, только в 2018 году в 33 регионах России были выявлены очаги опасных болезней сельскохозяйственных животных, в том числе птицы, а расчетный прямой экономический ущерб от распространения африканской чумы свиней составил более 1,1 млрд руб.) может привести к разорению даже крупнейших агрохолдингов, если поголовье животных не было застраховано.



— Какие меры, по-вашему, могли бы стимулировать дальнейший рост спроса на услуги в сфере агрострахования?



— Сначала хотел бы акцентировать внимание на том, что уже было сделано. Например, в силу внесенных в законодательство изменений была отменена условная франшиза. Теперь аграрии могут получить страховое возмещение в случаях небольших потерь. Ранее ущерб по подобным убыткам не возмещался. Был расширен перечень рисков, что повысило привлекательность страхования как инструмента защиты сельхозпроизводителей от финансовых потерь. Также теперь есть возможность раздельного страхования рисков в отношении одного и того же объекта — посевов, посадок или поголовья сельхозживотных. Это дает аграриям возможность выбирать более широкое покрытие от всех рисков, характерных для данного региона, или вариант, защищающий их только от наиболее вероятных катастрофических рисков.



— А что делает ваша компания, чтобы популяризировать страхование среди аграриев? Какие новые продукты вы готовы предложить сельхозпроизводителям?



— Мы предлагаем нашим клиентам широкую линейку продуктов по страхованию сельскохозяйственных рисков, которые соответствуют потребностям как крупных вертикально-интегрированных агрохолдингов, так и небольших крестьянско-фермерских хозяйств. Так, например, у нас есть программа, учитывающая особенности природно-климатических условий в регионах России и защищающая аграриев от катастрофических природных рисков, наиболее актуальных для каждого из регионов. Сельхозпроизводитель может самостоятельно выбрать один или несколько рисков, от которых будет застрахован урожай, с учетом особенностей территории, где он ведет свой бизнес, и характера деятельности хозяйства. Таким образом, предприятие не переплачивает за риски, нехарактерные для региона его местонахождения.



Кроме того, мы разработали программу по защите урожая, отличительной особенностью которой является расчет тарифа в зависимости от уровня применяемой сельхозпроизводителем агротехнологии выращивания агрокультур и опыта их возделывания. Чем выше качество используемого семенного материала и уровень агротехнологий, тем ниже стоимость страховой защиты. Программы подобного рода, с одной стороны, поощряют использование современных методов ведения сельского хозяйства, а с другой — являются для страховщика залогом снижения принятых рисков.



Также в нашей продуктовой линейке есть и коробочная программа по страхованию затрат на производство агропродукции «Базис». Помимо заранее определенных условий страхования и страховых премий, ее отличительной особенностью является страхование реальных затрат, понесенных сельхозпроизводителем (например, на топливо, на удобрения, зарплату и т. д. ), а не стоимости будущего урожая.



— Как вы оцениваете долю «РСХБ-Страхование» на российском рынке агрострахования? Как она увеличилась за последние несколько лет?



— Наша компания входит в группу АО «Россельхозбанк», который по праву может называться опорным банком АПК России, и сельскохозяйственное страхование является для нас одним из важнейших приоритетов. На протяжении уже более шести лет мы занимаем одну из ведущих позиций на рынке агрострахования, а в последние два года являемся его лидером. За последние несколько лет доля «РСХБ-Страхование» выросла в восемь раз (по сравнению с показателями 2013 года) и составила по итогам 2018-го 44%.



Если же мы возьмем первое полугодие текущего года, то наши сборы по агрострахованию увеличились на 55%, в том числе с господдержкой — на 150%. По предварительным данным, доля компании на рынке страхования урожая с господдержкой за этот период составила 46%.



— Ожидаете ли вы дальнейшего роста этой доли, и что этому будет способствовать?



— Мы безусловно планируем оставаться лидерами данного сегмента, но точно не будем ставить перед собой цель бездумно гнаться за долей рынка. При принятии рисков наша компания в первую очередь руководствуется принципом поддержания оптимального баланса, связанного с обеспечением прибыльности страхового портфеля.



Если говорить о сегменте агрострахования с господдержкой, то все компании, работающие на нем, предоставляют страхователю одинаковый стандартизированный продукт. Поэтому здесь в первую очередь стоит говорить о качестве обслуживания клиентов и сервисной составляющей (количестве регионов, где работает страховщик, быстроте и качестве проведения андеррайтинга, скорости урегулирования убытков). Кстати, по нашему мнению, качество обслуживания клиентов стало одним из факторов, обуславливающих наше лидерство на рынке. Например, в прошлом году мы находились в числе лидеров по количеству регионов, в которых у нас заключены договоры агрострахования: так, мы работали в 46 регионах России, в том числе в 35 — по договорам сельхозстрахования с господдержкой!



— Каков ваш прогноз по развитию рынка агрострахования до конца текущего года и в перспективе ближайших лет?



— Основываясь на предварительных данных первого полугодия, мы ожидаем, что рынок агрострахования, в том числе с господдержкой, в 2019 году покажет рост. По нашему мнению, помимо вступления в силу изменений в закон о господдержке агрострахования, положительное влияние окажет улучшение ситуации с субсидированием сельхозстрахования со стороны государства. В этом году на субсидирование агрострахования из федерального бюджета предусмотрено 1,5 млрд руб. Господдержка будет по-прежнему осуществляться в рамках «единой» субсидии, но данная статья расходов фактически получила фактически «защищенный» статус. Также начиная с 2019 года при наличии договора страхования страхователь может получить несвязанную поддержку, на которую выделено еще 1,4 млрд руб.



Если говорить о долгосрочной перспективе, то мы также рассчитываем на рост рынка и надеемся на увеличение объема средств, направляемых государством на поддержку сельскохозяйственного страхования. В совокупности с ростом заинтересованности со стороны агропроизводителей это создаст большой потенциал для дальнейшего развития сегмента.



На основании международного опыта мы видим, что в России потенциал агрострахования очень велик. Так, например, если в странах ЕС, по некоторым оценкам, охват страхованием посевов составляет около 40%, в Китае и Индии — от 15 до 40%, а в США — свыше 90%, то в России — не более 2% (в 2018 году). Нам есть куда расти.

