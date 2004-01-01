Партнерский материал. Партнерство «Лимагрен» и Farmers Edge: полевой сезон завершен успешно!

Сельхозпроизводители по всему миру находятся в поиске практик получения максимальных урожаев и оптимизации использования средств производства. Рационально использовать имеющиеся у вас ресурсы и принимать верные производственные решения возможно только имея под рукой всю необходимую информацию о всех производственных процессах. Цифровые инструменты Farmers Edge помогают сельхозпроизводителям собирать, анализировать полевые данные, осуществлять моделирование и прогнозирование развития культур. Работу данных цифровых инструментов специалисты Farmers Edge продемонстрировали гостям серии Дней поля компании «Лимагрен» в 2019 году в Ставропольском крае, Курской и Саратовской областях.



Закладка будущего урожая начинается задолго до выбора посевного материала и посева. Планирование структуры посевных площадей и севооборота, подготовка почвы с осени, внесение удобрений становятся более эффективными, если вы имеете точное представление о состоянии ваших полей, их рельефа, расположении на поле высоко- и низкопродуктивных зон. В дальнейшем эта информация будет полезна при планировании нормы высева. Компания Farmers Edge при помощи возможностей агрохимического анализа еще до начала посевной кампании поможет вам понять содержание и распределение питательных веществ в почве ваших полей. В зависимости от условий и возможностей вашего хозяйства отбор проб почвы может производиться как по элементарным участкам, так и по зонам продуктивности. На основе этой информации в дальнейшем специалисты компании разрабатывают рекомендации по внесению удобрений, определяют оптимальную норму высева.







Участники летних Дней поля компании «Лимагрен» могли своими глазами убедиться в эффективности спутникового мониторинга. Опытные делянки с посевами гибридов были оцифрованы специалистами Farmers Edge, производился мониторинг состояния посевов с начала вегетационного периода на картах вегетации (NDVI), картах скаутинга и картах неоднородности. Карты неоднородности по сравнению с картами вегетации используют большее количество спектральных диапазонов, поэтому обладают большей чувствительностью и отображают те объекты, которые не «видят» карты NDVI.



Несмотря на небольшой размер демонстрационных делянок (их площадь не превышала 0,6 га), высокое разрешение спутниковых снимков, предоставляемых Farmers Edge, в каждом регионе позволяло выявлять неоднородности в посевах, связанные с продуктивностью участков поля. Кроме того, широко применяемый индекс NDVI позволял выявлять в делянках разные группы спелости гибридов, разную отзывчивость на минеральное питание, разную восприимчивость к применению СЗР. Эту полезную информацию, которую можно получить при помощи индекса NDVI, специалисты Farmers Edge продемонстрировали гостям Дней поля на картах полей в режиме реального времени в программе FarmCommandтм.



Отличительной особенностью цифровых сервисов Farmers Edge является использование карт неоднородности, что помогает выявлять особенности каждого поля даже тогда, когда индекс NDVI не отображает никаких отличий в силу незначительного развития биомассы на поле. Из практики Дней поля карты неоднородности указывали гостям мероприятия на отличительные особенности гибридов еще тогда, когда карта NDVI не распознавала их.







Делянки хоть и были небольшого размера, но требовали много внимания, так как на них были размещены опыты. А как быть, если хозяйство обладает значительным объемом пашни? В Farmers Edge решили эту проблему еще год назад, реализовав функцию автоматического уведомления об изменении вегетации. Запатентованные алгоритмы обработки данных автоматически сравнивают спутниковые снимки, определяют на них изменения, далее система формирует и отправляет отчет на электронную почту сельхозпроизводителя со списком проблемных полей, который включает краткое описание позитивных или негативных изменений вегетации культур в поле.



Когда аграрий при помощи полученного уведомления выявил проблемные участки, он приступает к работе и понимает, какой участок поля необходимо обследовать. Участникам Дней поля была продемонстрирована работа мобильного приложения FarmCommand непосредственно в полевых условиях. Приложение позволяет точно определить проблемный участок при помощи GPS даже при отсутствии интернета. Все фото, комментарии и координаты точки осмотра даже без подключения к интернету автоматически сохраняются и синхронизируются между мобильной и компьютерной версиями приложения, таким образом руководитель или главный агроном может видеть результаты осмотра и комментарии, оставленные специалистами его агрономической службы.



Цифровые сервисы Farmers Edge вызвали большой интерес у аудитории, многие вызвались на практике протестировать работу мобильного приложения в поле. Во время банкета, подведения итогов и неформального общения многие аграрии делились впечатлениями об увиденном. В цифровых технологиях они видят средство экономии времени и средств производства, ведь далеко не всегда и не на всех этапах развития культуры можно обойти все поля «ногами» и вовремя заметить все происходящее на поле. Также цифровые инструменты помогают рационально использовать ресурсы, применять обоснованную норму внесения удобрений и норму высева семян. Ведь приобретая первоклассный посевной материал, качественные удобрения и СЗР, важно держать ситуацию в поле под контролем, преумножить вложенные ресурсы и не позволить негативным факторам нанести ущерб будущему урожаю.



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