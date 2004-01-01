Спасибо! Вы подписаны на нашу рассылку!
usd
65.422
eur
72.223
moex
2786.24
brent
63.22
пшеница
479.4
сахар
10.92
БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Партнерство «Лимагрен» и Farmers Edge: полевой сезон завершен успешно!
Farmers Edge
|
Сентябрь 2019
В 2018 году «Лимагрен Европа», одна из крупнейших на рынке семенных компаний, и Farmers Edge™, мировой лидер в области информационных технологий в сельском хозяйстве, объявили о сотрудничестве с целью обеспечения аграриев России высококачественными семенами и инновационным решениями обработки данных, разработанными для оптимизации затрат, снижения воздействия на окружающую среду и обеспечения экономической эффективности хозяйств. Что это принесет российским аграриям?
Фото: Farmers Edge

Сельхозпроизводители по всему миру находятся в поиске практик получения максимальных урожаев и оптимизации использования средств производства. Рационально использовать имеющиеся у вас ресурсы и принимать верные производственные решения возможно только имея под рукой всю необходимую информацию о всех производственных процессах. Цифровые инструменты Farmers Edge помогают сельхозпроизводителям собирать, анализировать полевые данные, осуществлять моделирование и прогнозирование развития культур. Работу данных цифровых инструментов специалисты Farmers Edge продемонстрировали гостям серии Дней поля компании «Лимагрен» в 2019 году в Ставропольском крае, Курской и Саратовской областях.

Закладка будущего урожая начинается задолго до выбора посевного материала и посева. Планирование структуры посевных площадей и севооборота, подготовка почвы с осени, внесение удобрений становятся более эффективными, если вы имеете точное представление о состоянии ваших полей, их рельефа, расположении на поле высоко- и низкопродуктивных зон. В дальнейшем эта информация будет полезна при планировании нормы высева. Компания Farmers Edge при помощи возможностей агрохимического анализа еще до начала посевной кампании поможет вам понять содержание и распределение питательных веществ в почве ваших полей. В зависимости от условий и возможностей вашего хозяйства отбор проб почвы может производиться как по элементарным участкам, так и по зонам продуктивности. На основе этой информации в дальнейшем специалисты компании разрабатывают рекомендации по внесению удобрений, определяют оптимальную норму высева.

Участники летних Дней поля

Участники летних Дней поля компании «Лимагрен» могли своими глазами убедиться в эффективности спутникового мониторинга. Опытные делянки с посевами гибридов были оцифрованы специалистами Farmers Edge, производился мониторинг состояния посевов с начала вегетационного периода на картах вегетации (NDVI), картах скаутинга и картах неоднородности. Карты неоднородности по сравнению с картами вегетации используют большее количество спектральных диапазонов, поэтому обладают большей чувствительностью и отображают те объекты, которые не «видят» карты NDVI.

Несмотря на небольшой размер демонстрационных делянок (их площадь не превышала 0,6 га), высокое разрешение спутниковых снимков, предоставляемых Farmers Edge, в каждом регионе позволяло выявлять неоднородности в посевах, связанные с продуктивностью участков поля. Кроме того, широко применяемый индекс NDVI позволял выявлять в делянках разные группы спелости гибридов, разную отзывчивость на минеральное питание, разную восприимчивость к применению СЗР. Эту полезную информацию, которую можно получить при помощи индекса NDVI, специалисты Farmers Edge продемонстрировали гостям Дней поля на картах полей в режиме реального времени в программе FarmCommandтм.

Отличительной особенностью цифровых сервисов Farmers Edge является использование карт неоднородности, что помогает выявлять особенности каждого поля даже тогда, когда индекс NDVI не отображает никаких отличий в силу незначительного развития биомассы на поле. Из практики Дней поля карты неоднородности указывали гостям мероприятия на отличительные особенности гибридов еще тогда, когда карта NDVI не распознавала их.

Участники летних Дней поля

Делянки хоть и были небольшого размера, но требовали много внимания, так как на них были размещены опыты. А как быть, если хозяйство обладает значительным объемом пашни? В Farmers Edge решили эту проблему еще год назад, реализовав функцию автоматического уведомления об изменении вегетации. Запатентованные алгоритмы обработки данных автоматически сравнивают спутниковые снимки, определяют на них изменения, далее система формирует и отправляет отчет на электронную почту сельхозпроизводителя со списком проблемных полей, который включает краткое описание позитивных или негативных изменений вегетации культур в поле.

Когда аграрий при помощи полученного уведомления выявил проблемные участки, он приступает к работе и понимает, какой участок поля необходимо обследовать. Участникам Дней поля была продемонстрирована работа мобильного приложения FarmCommand непосредственно в полевых условиях. Приложение позволяет точно определить проблемный участок при помощи GPS даже при отсутствии интернета. Все фото, комментарии и координаты точки осмотра даже без подключения к интернету автоматически сохраняются и синхронизируются между мобильной и компьютерной версиями приложения, таким образом руководитель или главный агроном может видеть результаты осмотра и комментарии, оставленные специалистами его агрономической службы.

Цифровые сервисы Farmers Edge вызвали большой интерес у аудитории, многие вызвались на практике протестировать работу мобильного приложения в поле. Во время банкета, подведения итогов и неформального общения многие аграрии делились впечатлениями об увиденном. В цифровых технологиях они видят средство экономии времени и средств производства, ведь далеко не всегда и не на всех этапах развития культуры можно обойти все поля «ногами» и вовремя заметить все происходящее на поле. Также цифровые инструменты помогают рационально использовать ресурсы, применять обоснованную норму внесения удобрений и норму высева семян. Ведь приобретая первоклассный посевной материал, качественные удобрения и СЗР, важно держать ситуацию в поле под контролем, преумножить вложенные ресурсы и не позволить негативным факторам нанести ущерб будущему урожаю.

Для получения более подробной информации посетите сайт www.FarmersEdge.ru или свяжитесь с представителем компании по телефону или электронной почте.

Показать еще

Статьи по теме
Партнерский материал. Компания Phileo запустила программу Milk Profit – программа повышения производительности молочных коров — набор гибких продуктов, учитывающих особенности каждого этапа лактации
Партнерский материал. Иммуномодуляция как фактор успешного бизнеса
Партнерский материал. Рынок агрострахования будет расти
Партнерский материал. Ford Trucks F-MAX стал победителем в номинации «Грузовик года» конкурса «Лучший коммерческий автомобиль года в России»
Партнерский материал. CLAAS рассчитал убытки при недомолоте зерен кукурузы на силос

Читайте такжеПартнерский материал. Качество продукции НПФ ВИК подтверждает знак Made in RussiaПартнерский материал. Иммуномодуляция как фактор успешного бизнесаПартнерский материал. Рынок агрострахования будет расти
Рекомендации
Рекомендации
Самое интересное
Самое интересное со 2 по 8 сентября
Рейтинг
«Мираторг» вновь возглавил рейтинг агрохолдингов по выручке
Cover Story
Погода становится нервной. Как глобальные изменения климата влияют на сельское хозяйство
«Агротехника и технологии»
Сила в малом. Универсальные погрузчики в мини-версии
Конференция
RUSSIAN CROP PRODUCTION — 2019/20
Журнал
«Агротехника и технологии» №04, июль-август 2019
Журнал
«Агроинвестор» №09, сентябрь 2019
Интервью
Сергей Юшин: «Экспорт мяса в Бразилию имеет важное политическое значение»
Реклама
Рынки
Инвестиции
Технологии
Аналитика
Регионы
Компании
Рейтинги
Интервью
Мнения
Техника
Бизнес-страницы
Тест-драйв
Фото
Видео
Конференции
Справочник компаний
Подписка
Russian Crop Production-2019/20
Реклама
Реклама на сайте
Реклама в журнале «Агроинвестор»
Реклама в журнале «Агротехника и технологии»
Реклама в iPad-версии
Журналы
Контакты
Правила перепечатки
RSS
AppStore с iPad-версией