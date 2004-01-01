Партнерский материал. Компания Phileo запустила продукт «Селсаф 3000»

Будучи природным источником органического селена для всех видов животных (свиней, птицы и молочных животных), «Селсаф 3000» представляет собой результаты эволюции технологического процесса, в ходе которой компании Phileo удалось повысить концентрацию селена до 3000 мкм. «Селсаф 3000» производится из отдельного дрожжевого штамма CNCM I-3399 в рамках отлаженного технологического процесса. Селсаф 3000 также обеспечивает высокий уровень стабильности благодаря 3-хлетнему сроку хранения.



Двойной состав и защита

Главной отличительной чертой продукта «Селсаф 3000» является его устойчивый состав, представленный двумя селеносоединениями: селеноцистеином и селенометионином. «Наш стандартизированный процесс производства и сертификация качества гарантируют высокую, по меньшей мере, 97% концентрацию органического селена и устойчивый активный профиль селеносоединений (2/3 селенометионина, 1/3 селеноцистеина и прочие активные селеносоединения)», — утверждает Аврора де Вьен, глобальный производственный менеджер компании Phileo.



Благодаря своей высочайшей биодоступности, «Селсаф 3000» обеспечивает улучшенную ассимиляцию селена за счет активного переноса веществ в кишечник и повышает уровни селена в крови по сравнению с другими минеральными и органическими источниками селена.



«Селсаф 3000» помогает организму противостоять оксидативному стрессу (губительному для производительности животных) как в краткосрочной (благодаря селеноцистеину), так и долгосрочной перспективе (благодаря селенометионину) и стимулирует природные средства защиты животных.



Такая двойная защита приносит неоспоримые преимущества фермерам и потребителям. В случае с фермерами «Селсаф 3000» поддерживает здоровье животных (повышает показатель выживаемости эмбрионов и взрослых особей, увеличивает уровень селена в крови потомства, снижает коэффициент смертности) и улучшает производительность животных (большая эффективность кормов, ускоренный рост, повышенная интенсивность кладки).



Понижая степень окисления, а следовательно — прогорклость конечных продуктов животного происхождения, «Селсаф 3000» также несет в себе немало пользы для потребителей, включая повышенное содержание селена в мясе, молоке и яйцах, а также большее удовольствие от еды (более сочные и нежные блюда из вышеперечисленных продуктов).



«Все эти преимущества подтверждаются многочисленными полевыми и научными испытаниями», — добавляет Аврора де Вьен, по словам которой «Селсаф 3000» всегда показывает наилучшие результаты в сравнении с другими минеральными и органическими источниками селена.

