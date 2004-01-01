Партнерский материал. 27 Всероссийский конкурс операторов машинного доения прошел в Башкортостане

Профессиональное мастерство участников конкурса оценивалось на четырех этапах: теоретический, разборка и сборка доильных аппаратов, санитарная подготовка и процесс доения коров. Победителем стал Юрий Гордов (ГУСП совхоз «Алексеевский»).



Для конкурса использовался доильный зал типа «Елочка» 2х12 производства компании «ДеЛаваль».



Представители «ДеЛаваль» при участии официального дилера в республике Башкортостан, компании ООО «Велес», приняли активное участие и оказали содействие в организации конкурса. Коллектив АО «ДеЛаваль» и ООО «Велес» были награждены благодарственным письмом Министерства сельского хозяйства республики Башкортостан.

