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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. 27 Всероссийский конкурс операторов машинного доения прошел в Башкортостане
«ДеЛаваль»
|
Сентябрь 2019
С 23 по 26 августа 2019 года в республике Башкортостан на базе ГУСП совхоз «Алексеевский» прошел 27 Всероссийский конкурс операторов машинного доения
Фото: «ДеЛаваль»

Профессиональное мастерство участников конкурса оценивалось на четырех этапах: теоретический, разборка и сборка доильных аппаратов, санитарная подготовка и процесс доения коров. Победителем стал Юрий Гордов (ГУСП совхоз «Алексеевский»).

Для конкурса использовался доильный зал типа «Елочка» 2х12 производства компании «ДеЛаваль».

Представители «ДеЛаваль» при участии официального дилера в республике Башкортостан, компании ООО «Велес», приняли активное участие и оказали содействие в организации конкурса. Коллектив АО «ДеЛаваль» и ООО «Велес» были награждены благодарственным письмом Министерства сельского хозяйства республики Башкортостан.

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