Партнерский материал. 188,9 гектаров за восемь часов!

26 августа 2019 года в Бредструпе (Дания) в присутствии представителей немецкого института DLG (Deutsche Landwirtschafts Gesellschaft) компания KUHN установила первый мировой рекорд по валкованию с помощью четырехроторного валкообразователя GA 15131 с трактором John Deere 6250R. Институт DLG подтверждает: «188,9 га было обработано за восемь часов, что в среднем составило 23,6 га в час».



Высокопроизводительные универсальные валкообразователи KUHN GA 15131 с рабочей шириной от 9,5 м до 14,7 м являются основным компонентом высокопроизводительной цепочки уборки урожая, обеспечивая высокую урожайность, отличную гибкостью и безупречное качество работы.







Эксклюзивный 100% гидравлический привод, разработанный специально для этих валкообразователей, позволяет идеально адаптировать скорость роторов к типу убираемой культуры и требует минимум технического обслуживания. Валки получаются очень высокого качества благодаря функции BOOST, которая увеличивает скорость вращения передних роторов на 20% по сравнению с задними, создавая однородный, легкий и хорошо вентилируемый валок. Подъем отдельных роторов позволяет водителю избегать препятствий и учитывать неоднородность поверхности участка, чтобы достичь высокой производительности. Водители также высоко оценят совместимость джойстика CommandPRO с ISOBUS для управления валкообразователем, возможность мониторинга через терминал CCI 1200 и джойстик WTK, которые позволяют визуализировать выполняемую работу и оптимизировать настройку роторов.







Для проведения испытания была выбрана обычная молочная ферма в холмистом регионе Центральной Ютландии (Дания). Владелец фермы Микаэль Скелдал управлял трактором John Deere 6250R, оснащенным системой управления AutoTrac, интуитивно понятным центром управления Gen4 CommandCenter и эргономичной ручкой управления CommandPRO.



Представитель DLG, который утвердил рекорд, провел несколько измерений на месте. Время и поверхность были точно оценены, а сравнение с эталонными образцами подтвердило высокое качество срезанных кормовых растений. В научном отчете, который будет в скором времени опубликован институтом DLG, были установлены и рассмотрены профиль валка, потери и характеристики растений.







Видеоролик, посвященный этому мировом рекорду, а также короткие видеоролики о процессе проектирования машины до установления рекорда Микаэлем, доступны по ссылке: https://youtu.be/GxWE49OFguU . Эти видеоролики будут также доступны на тематическом веб-сайте и в социальной сети Facebook в сентябре.

