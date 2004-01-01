Партнерский материал. CLAAS: повышение сырой золы в силосе на 1% снижает надои на 100 килограммов с гектара

Данный показатель оказывает существенное влияние на питательную ценность зеленой массы и, соответственно, рентабельность молочного производства. Проведенное совместно со специалистами Сельскохозяйственной платы земли Шлезвиг-Гольштейн исследование подтвердило, что даже незначительное увеличение содержания сырой золы в силосе — всего на 1% — уже приводит к падению надоев примерно на 100 кг с одного гектара убранной зеленой массы.
Как отмечают немецкие эксперты по питанию коров и заготовке кормов, допустимым уровнем содержания сырой золы является наличие в 1 кг зеленой массы не более 100 г примесей минеральных веществ,
В ходе исследования образцов силоса доля золы в зеленой массе варьировалась от 8% до 12%, при этом каждый дополнительный процент золы уменьшал энергетическую ценность корма на 0,1 МДж. При 8% этот показатель составлял 6,3 МДж/кг, а при 12% — всего 5,9 МДж/кг. Последующие расчеты показали, что при средней урожайности 3000 кг на гектар и потребности в энергии 3,17 МДж на каждый 1 кг молока, такое падение энергетической ценности приводит к снижению надоев с 5962 кг на убранную с одного гектара зеленую массу при минимальном содержании золы (8%), до 5584 кг/га — при максимальном (12%). Таким образом в среднем на каждый 1% доли сырой золы приходились потери в 95,5 кг молока.
По оценке экспертов, среди всех факторов, влияющих на содержание золы в силосе, до 40% приходится на точность настройки кормоуборочной техники. В частности, важно соблюдать высоту среза не менее 4 см, чтобы ножи не задевали грунт. К примеру, в дисковых косилках CLAAS DISCO эту задачу эффективно решает система AUTO CONTOUR, обеспечивающая режущему брусу четкое следование за рельефом поля. Высокий срез также способствует тому, что при валковании и ворошении грабли не касаются земли, поскольку скошенная масса лежит на высокой подушке стерни. У валкователей CLAAS LINER более чистой обработке скошенных трав способствует карданная подвеска с трехмерной адаптацией к рельефу и особая конструкция граблин.