Партнерский материал. CLAAS: повышение сырой золы в силосе на 1% снижает надои на 100 килограммов с гектара

Данный показатель оказывает существенное влияние на питательную ценность зеленой массы и, соответственно, рентабельность молочного производства. Проведенное совместно со специалистами Сельскохозяйственной платы земли Шлезвиг-Гольштейн исследование подтвердило, что даже незначительное увеличение содержания сырой золы в силосе — всего на 1% — уже приводит к падению надоев примерно на 100 кг с одного гектара убранной зеленой массы.







Как отмечают немецкие эксперты по питанию коров и заготовке кормов, допустимым уровнем содержания сырой золы является наличие в 1 кг зеленой массы не более 100 г примесей минеральных веществ, т. е. около 10%, из которых на неперевариваемую часть — песок, приходится в среднем 2,7%. Превышение уровня загрязнения в 8-10% отрицательно сказывается на процессе брожения, способствует порче силоса и образованию масляной кислоты, что, в свою очередь, снижает показатели надоев молока.



В ходе исследования образцов силоса доля золы в зеленой массе варьировалась от 8% до 12%, при этом каждый дополнительный процент золы уменьшал энергетическую ценность корма на 0,1 МДж. При 8% этот показатель составлял 6,3 МДж/кг, а при 12% — всего 5,9 МДж/кг. Последующие расчеты показали, что при средней урожайности 3000 кг на гектар и потребности в энергии 3,17 МДж на каждый 1 кг молока, такое падение энергетической ценности приводит к снижению надоев с 5962 кг на убранную с одного гектара зеленую массу при минимальном содержании золы (8%), до 5584 кг/га — при максимальном (12%). Таким образом в среднем на каждый 1% доли сырой золы приходились потери в 95,5 кг молока.







По оценке экспертов, среди всех факторов, влияющих на содержание золы в силосе, до 40% приходится на точность настройки кормоуборочной техники. В частности, важно соблюдать высоту среза не менее 4 см, чтобы ножи не задевали грунт. К примеру, в дисковых косилках CLAAS DISCO эту задачу эффективно решает система AUTO CONTOUR, обеспечивающая режущему брусу четкое следование за рельефом поля. Высокий срез также способствует тому, что при валковании и ворошении грабли не касаются земли, поскольку скошенная масса лежит на высокой подушке стерни. У валкователей CLAAS LINER более чистой обработке скошенных трав способствует карданная подвеска с трехмерной адаптацией к рельефу и особая конструкция граблин.



«Главное, что важно помнить при заготовке кормов —здесь практически невозможно сэкономить на качестве. Хороший корм от плохогоможет по энергетической ценности отличаться в два раза, при этом затраты вобоих случаях будут одни и те же, однако за счет ошибок в настройках техники взеленую массу, к примеру, будет попадать значительное количество грунта.Примечательно, что отпускные цены на корма, которые реализовывали участвовавшиев исследовании хозяйства, также отличались в два раза, главным образом, именноза счет разницы в качестве и питательной ценности», — отмечает продукт-менеджерпо технике для заготовки кормов компании CLAAS Роман Федотиков.