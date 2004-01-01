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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. CLAAS: повышение сырой золы в силосе на 1% снижает надои на 100 килограммов с гектара
CLAAS
|
Сентябрь 2019
Одним из ключевых направлений постоянного развития и усовершенствования кормоуборочной техники CLAAS является обеспечение максимально чистой уборки и минимизация попадания в корм частиц грунта
Фото: CLAAS

Данный показатель оказывает существенное влияние на питательную ценность зеленой массы и, соответственно, рентабельность молочного производства. Проведенное совместно со специалистами Сельскохозяйственной платы земли Шлезвиг-Гольштейн исследование подтвердило, что даже незначительное увеличение содержания сырой золы в силосе — всего на 1% — уже приводит к падению надоев примерно на 100 кг с одного гектара убранной зеленой массы.

повышение сырой золы в силосе на 1% снижает надои

Как отмечают немецкие эксперты по питанию коров и заготовке кормов, допустимым уровнем содержания сырой золы является наличие в 1 кг зеленой массы не более 100 г примесей минеральных веществ, т. е. около 10%, из которых на неперевариваемую часть — песок, приходится в среднем 2,7%. Превышение уровня загрязнения в 8-10% отрицательно сказывается на процессе брожения, способствует порче силоса и образованию масляной кислоты, что, в свою очередь, снижает показатели надоев молока.

В ходе исследования образцов силоса доля золы в зеленой массе варьировалась от 8% до 12%, при этом каждый дополнительный процент золы уменьшал энергетическую ценность корма на 0,1 МДж. При 8% этот показатель составлял 6,3 МДж/кг, а при 12% — всего 5,9 МДж/кг. Последующие расчеты показали, что при средней урожайности 3000 кг на гектар и потребности в энергии 3,17 МДж на каждый 1 кг молока, такое падение энергетической ценности приводит к снижению надоев с 5962 кг на убранную с одного гектара зеленую массу при минимальном содержании золы (8%), до 5584 кг/га — при максимальном (12%). Таким образом в среднем на каждый 1% доли сырой золы приходились потери в 95,5 кг молока.

повышение сырой золы в силосе на 1% снижает надои

По оценке экспертов, среди всех факторов, влияющих на содержание золы в силосе, до 40% приходится на точность настройки кормоуборочной техники. В частности, важно соблюдать высоту среза не менее 4 см, чтобы ножи не задевали грунт. К примеру, в дисковых косилках CLAAS DISCO эту задачу эффективно решает система AUTO CONTOUR, обеспечивающая режущему брусу четкое следование за рельефом поля. Высокий срез также способствует тому, что при валковании и ворошении грабли не касаются земли, поскольку скошенная масса лежит на высокой подушке стерни. У валкователей CLAAS LINER более чистой обработке скошенных трав способствует карданная подвеска с трехмерной адаптацией к рельефу и особая конструкция граблин.

«Главное, что важно помнить при заготовке кормов —
здесь практически невозможно сэкономить на качестве. Хороший корм от плохого
может по энергетической ценности отличаться в два раза, при этом затраты в
обоих случаях будут одни и те же, однако за счет ошибок в настройках техники в
зеленую массу, к примеру, будет попадать значительное количество грунта.
Примечательно, что отпускные цены на корма, которые реализовывали участвовавшие
в исследовании хозяйства, также отличались в два раза, главным образом, именно
за счет разницы в качестве и питательной ценности», — отмечает продукт-менеджер
по технике для заготовки кормов компании CLAAS Роман Федотиков.
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