Онлайн-агрегатор грузовых автоперевозок Trucker активно наращивает объемы перевозок зерна в текущем сезоне. Если в июле с помощью данной интернет-платформы было транспортировано около 25 тыс. т зерновых культур, то уже в октябре планируется перевезти свыше 100 тыс. т. Увеличению объемов способствует расширение клиентской сети оператора. Услугами компании пользуются многие из крупнейших поставщиков зерна за рубеж. Среди них — «Гленкор», «Мирогрупп ресурсы», «Артис-Агро», Cargill и агрохолдинг «Степь», которые входят в топ-11 экспортеров по итогам 2018/19 сельскохозяйственного года. По прогнозу управляющего директора агробизнеса Trucker Михаила Мезенцева, всего до конца сельхозгода компания может перевезти более 1 млн т зерновых культур.



По данным Россельхознадзора, с начала сезона за рубеж отправлено более 10,7 млн т зерна, что на 10% меньше, чем в 2018/19-м. К экспортным точкам с помощью автомобильного транспорта перевозится до 60% поставляемого в другие страны объема. «Хотя вследствие сложившейся ценовой ситуации — экспортные цены снижаются, а внутренние растут — внешние продажи пока отстают от прошлогодних темпов, некоторые игроки рынка все-таки увеличивают отгрузки. Так, например, «Мирогрупп» нарастила экспорт зерна за первые два месяца текущего сельскохозяйственного года в 2,5 раза. И часть объема, поставленного компанией за рубеж, была перевезена к портам с помощью нашей платформы», — отмечает Мезенцев. Несмотря на прогнозируемое сокращение вывоза по итогам сезона-2019/20 Россия сохранит первое место по объемам мировой торговли пшеницей, уверен он. По оценке Минсельхоза США, в этом сельхозгоду экспорт зерна из нашей страны составит 34,5 млн т против 35,7 млн т в 2018/19-м.



Trucker работает на рынке онлайн-автоперевозок с осени 2018 года. В аккредитованной базе сервиса уже зарегистрировано более 13 тыс. водителей зерновозов и других грузовых автомобилей. С начала работы компании с помощью сервиса было перевезено свыше 8,65 млн т различных грузов. Trucker работает в регионах ЦФО (в Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой и других областях), Юга страны (в Краснодарском, Ставропольском краях и Ростовской области), а также Приволжье (в Пензенской и Саратовской областях).

