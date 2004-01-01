Партнерский материал. Группа KUHN открыла первый в России KUHN Center Tatarstan

Участие в церемонии открытия приняли генеральный директор российского представительства группы KUHN Андрей Манзюк, экспортный менеджер KUHN Group Мариус Винтер, генеральный директор официального дилера KUHN на территории республики — компании АО «ТДК лтд» (TerraPro) Майкл Сноу и глава муниципального Сабинского района Раис Минниханов, а также руководители крупнейших сельхозпредприятий республики Татарстан.







Сервисный центр KUHN Center соответствует международным стандартам бренда KUHN и включает в себя большой шоу-рум для демонстрации образцов техники, учебный центр, склад запасных частей объемом хранения до 10 тыс. позиций, прекрасно оборудованную современную сервисную зону и ремонтную площадку на одновременное обслуживание четырех единиц техники. Центр будет осуществлять гарантийное и постгарантийное обслуживание сельхозтехники KUHN как на территории республики Татарстан, так и близлежащих регионах.



По словам Андрея Манзюка, открытие первого сервисного центра KUHN является частью стратегического плана группы по развитию бизнеса в России. «KUHN Center Tatarstan, который мы открываем с нашим надежным партнером — компанией TerraPro, — это, в первую очередь, центр, который позволяет нам быть ближе к нашим конечным потребителям. Он открывает множество преимуществ в плане выбора техники KUHN и агрономических решений компании под любые потребности отечественных сельхозтоваропроизводителей, оперативного технического обслуживания техники и поставки оригинальных запасных частей», — подчеркнул Манзюк.







«Россия — это огромная страна, но концепция развития рынка с региональными складами, на которых есть большой выбор техники и запасных частей, для нее пока новая. Поэтому, открывая KUHN Center Tatarstan, компания KUHN в некотором роде является инноватором в этом сегменте», — отметил Майкл Сноу, директор АО «ТДК лтд» (TerraPro). По его словам, Татарстан — это безусловный молочный лидер России, на который приходится порядка 10% всего производства молока в стране, а с учетом близлежащих регионов — и все 20%, поэтому техника KUHN очень востребована местными аграриями. «Аграрии ценят KUHN за качество метала, конструкций, технологических и агрономических решений, а также максимальную отдачу их инвестиций», — пояснил Сноу.







Глава муниципального Сабинского района Раис Минниханов похвалил компании за правильное начинание: «Мы давно знаем компанию TerraPro и технику KUHN. У них большое будущее. Для сельхозпроизводителя главное — это качество, доступность, близкий сервис и агротехнологическое сопровождение, поэтому использование сельхозмашин KUHN нашими аграриями будет эффективно».



Также в рамках открытия KUHN Center Tatarstan было подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве в сфере научной и учебной деятельности и подготовки молодых высокопрофессиональных кадров между компанией KUHN и Сабинским аграрным колледжем, где сегодня обучатся более 450 студентов. Подписание данного соглашения станет значимым заделом в деле подготовки молодых кадров республики.

