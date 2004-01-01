Партнерский материал. II Всероссийский бизнес-форум «Стратегические вызовы АПК-2020: продажи, инвестиции, повышение эффективности»

7-8 октября в Москве состоится традиционный II Всероссийский бизнес-форум «Стратегические вызовы АПК-2020: продажи, инвестиции, повышение эффективности». Форум соберет 150+ топ-менеджеров предприятий агропромышленного комплекса, первых лиц и представителей государственных регулирующих органов, а также ведущих экспертов отрасли, которые влияют на определение стратегии развития АПК.



На Форуме вы:



- Получите стратегическую информацию о планах государства по развитию АПК в 2019—2022 годах;



- Узнаете, какие предприятия АПК будут субсидироваться в 2020 году в первую очередь;



- Получите персональные консультации по вопросам бережливого производства;



- Подготовите вашу компанию к новому технологическому витку!



Организатор: КВК «Империя». Генеральный партнер: АО «Экспоцентр». При поддержке правительства Российской Федерации, а также журнала «Агроинвестор».





Регистрация на мероприятие



Для читателей журнала «Агроинвестор» действует специальное предложение — по промокоду «Агроинвестор» участие в Форуме бесплатно.

