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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. II Всероссийский бизнес-форум «Стратегические вызовы АПК-2020: продажи, инвестиции, повышение эффективности»
КВК «Империя»
|
Сентябрь 2019
Специальное предложение по участию для читателей «Агроинвестора»
Фото: КВК «Империя»

7-8 октября в Москве состоится традиционный II Всероссийский бизнес-форум «Стратегические вызовы АПК-2020: продажи, инвестиции, повышение эффективности». Форум соберет 150+ топ-менеджеров предприятий агропромышленного комплекса, первых лиц и представителей государственных регулирующих органов, а также ведущих экспертов отрасли, которые влияют на определение стратегии развития АПК.

На Форуме вы:

- Получите стратегическую информацию о планах государства по развитию АПК в 2019—2022 годах;

- Узнаете, какие предприятия АПК будут субсидироваться в 2020 году в первую очередь;

- Получите персональные консультации по вопросам бережливого производства;

- Подготовите вашу компанию к новому технологическому витку!

Организатор: КВК «Империя». Генеральный партнер: АО «Экспоцентр». При поддержке правительства Российской Федерации, а также журнала «Агроинвестор».


Регистрация на мероприятие

Для читателей журнала «Агроинвестор» действует специальное предложение — по промокоду «Агроинвестор» участие в Форуме бесплатно.

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