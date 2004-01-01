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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Оренбургские аграрии познакомились с инновациями Strube
Strube
|
Октябрь 2019
В Саракташском районе Оренбургской области, в СПК «Колхоз «Красногорский», состоялся ежегодный День поля для специалистов сельскохозяйственной отрасли. В фокусе внимания аграриев были инновационные растениеводческие разработки немецкой компании Strube, дающие возможность увеличить урожайность и, таким образом, повысить рентабельность производства в целом
Фото: Strube

Сахарная свекла является одним из стратегических и перспективных направлений АПК Оренбуржья. Несмотря на то, что климатические условия региона далеки от идеальных для производства данной культуры, современные технологии германской компании Strube позволяют добиться высокой урожайности, раннего созревания и высокой однородности корнеплодов. По мнению представителя Strube Александра Цыкалова, достижению таких результатов способствует использование самых современных научных данных и применение новейших технологий. «Для получения посадочного материала высочайшего качества в компании ведется большая работа. В частности, для проверки и подтверждения качества семян до посадки применяется компьютерное сканирование, — рассказал он. — Так, наша запатентованная 3D-технология активации прорастания и оригинальных протравок способствует тому, что гибриды свеклы показывают очень высокие полевые результаты». Эта технологическая инновация позволяет добиться массового прорастания семян практически на следующий день после посадки. За счет высокой и равномерной всхожести прирост урожайности составляет около 30%. Сахаристость таких гибридов значительно выше, чем традиционных сортов, а корнеплоды отличаются однородностью и ранним созреванием. В южных регионах России первые партии сахарной свеклы поступают на заводы уже в конце июля.

Оренбургские аграрии познакомились с инновациями

Также специалисты сельскохозяйственной отрасли Оренбургской области познакомились с инновациями Strube в выращивании другой стратегической культуры — подсолнечника. Одной из актуальных проблем при его возделывании является нежелательное последействие гербицидов в результате их применения. Гибриды «Фаусто» и «Целсо», созданные специалистами германской компании, обладают высокой урожайностью и устойчивостью к обработке по технологии «Экспресс», в том числе препаратами-дженериками.

Оренбургские аграрии познакомились с инновациями

«Компания Strube несет ответственность перед своими клиентами за качество посевного материала, урожайность, а значит, и за рентабельность хозяйств в целом, — отметил Александр Цыкалов. — Вся наша продукция создается с применением самых современных технологий на основе научных исследований и полевого опыта. Поэтому мы очень тщательно следим, чтобы аграрии получали только оригинальные семена. Для этого планируем наносить на упаковку специальную защищенную метку, которая поможет фермерам отследить историю происхождения любой партии продукции. Таким образом, мы стремимся не только гарантировать качество семенного материала, но и поддерживать репутацию компании как производителя современных сельскохозяйственных решений европейского уровня».

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