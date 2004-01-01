Партнерский материал. «РосАгроМаркет» принял участие в World Food Moscow

Компания «РосАгроМаркет», создающая первую в России федеральную сеть оптово-распределительных центров (ОРЦ) для сельскохозяйственной продукции, приняла участие в международной продовольственной выставке World Food Moscow. На стенде компании гости и участники мероприятия могли познакомиться с проектом в интерактивном формате.



Первый ОРЦ площадью 103 тыс. кв. м «РосАгроМаркет» планирует запустить в Новосибирской области в 2020 году. Общие инвестиции в строительство данного объекта составляют более 8 млрд руб. Компания уже формирует пул резидентов ОРЦ не только из Новосибирской, но и Томской, Омской, Кемеровской областей и Алтайского края, а также федеральных продовольственных компаний.







В перспективе ближайших пяти лет холдинг готов масштабировать проект на территориях всех федеральных округов России — более чем в 20 регионах. «В ряде проектов речь может идти о франчайзинговом формате партнерства с региональными компаниями, — сообщил на выставке исполнительный директор «Росагромаркета» Богдан Григорьев. — Наша стратегическая цель — не только обеспечение высокого уровня складской и транспортной логистики для товарооборота внутри России, но и реализация экспортного потенциала отечественного АПК, что особенно актуально в условиях той задачи, которая поставлена перед российским сельхозпроизводителями президентом страны».



Создание федеральной сети ОРЦ даст возможность организовать единое торгово-логистическое пространство на территории России, Китая и СНГ (Беларусь, Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан). Это позволит в первую очередь российским поставщикам (фермерам, агрохолдингам, производителям продуктов питания) расширить через сеть «РосАгроМаркет» географию сбыта, а отечественным торговым компаниям — оптимизировать свои экспортно-импортные операции, увеличить объемы закупок и продаж, увеличить ассортимент fresh-продукции, которая не выращивается или не выпускается в нашей стране.







Сеть «РосАгроМаркет» будет организована и как единое электронное пространство. С его помощью на базе единой системы «Маркетплейс» можно будет осуществлять продажи и закупки в режиме онлайн. Сейчас данной электронной платформой пользуются более 50 тыс. крупных и средних B2B-покупателей в России и за рубежом.



Холдинг «РосАгроМаркет» создан для реализации проекта федеральной сети оптово-распределительных центров (ОРЦ) под одноименным брендом. Цель создания сети ОРЦ «РосАгроМаркет» - формирование в России единой федеральной системы для эффективной организации доработки, фасовки, хранения, транспортировки и реализации сельскохозяйственной продукции, надлежащего фитосанитарного и ветеринарного контроля, эффективного межрегионального перераспределения товаров, а также таможенного обслуживания внешнеторговых потоков продовольствия. Основные инвесторы проекта — Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» и инвестиционная компания Proxima Capital Group.

