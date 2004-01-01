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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Corteva Agriscience и Pro Farm Technologies заключили соглашение
Corteva Agriscience
|
Октябрь 2019
Компании будут сотрудничать в Европе с целью разработки биологических продуктов на основе запатентованной технологии Pro Farm для повышения урожайности сельскохозяйственных культур
Фото: Pixabay

Corteva Agriscience и Pro Farm Technologies Ltd (финская технологическая агрокомпания, специализирующаяся на разработке биопрепаратов нового поколения) объявили о начале стратегического долгосрочного эксклюзивного сотрудничества в Европе. Вместе компании будут разрабатывать и коммерциализировать серию биологических продуктов для обработки семян на основе запатентованной технологической платформы Pro Farm. Новое сотрудничество предоставит европейским производителям самые лучшие инструменты для стимулирования развития и улучшения здоровья растений, что позволит повышать объемы и качество урожая.

«Одной из ключевых задач Corteva Agriscience является обеспечение фермеров комплексными предложениями для увеличения урожайности и решения различных проблем. Именно поэтому мы рады началу сотрудничества с Pro Farm Technologies, что позволит удовлетворить потребности европейских производителей, улучшая общее состояние здоровья растений и принимая во внимание ожидания конечных потребителей, — сказал Андре Негрейрос, руководитель направления обработки семян Corteva Agriscience в Европе. — Новое партнерство демонстрирует подход Corteva Agriscience к открытым инновациям и развитию сотрудничества с компаниями по всему миру для внедрения новых технологий, повышающих производительность труда сельхозпроизводителей и экологическую устойчивость. Таким образом мы заботимся о настоящих и будущих поколениях».

Исследования Pro Farm в области природных биополимеров привели к разработке новой биологической платформы на основе веществ растительного происхождения и собственных запатентованных разработок, которые позволяют достичь высокой концентрации и биодоступности препаратов. Полученные растительные стимуляторы способствуют более раннему укоренению растений, более высоким показателям всхожести и общему улучшению состояния их здоровья.

Corteva планирует выпустить первые продукты на основе биологической платформы Pro Farm для кукурузы, подсолнечника и рапса в Европе к сезону 2020/21 с целевым охватом более 10 миллионов гектаров.

«Сотрудничество дает Pro Farm отличную возможность в распространении своих решений среди широкого круга фермеров, чтобы помочь им удовлетворить растущий спрос в сложных природных условиях. Это соглашение позволяет применять наши надежные биологические решения на площадях в миллионы гектаров, поддерживая всю цепочку поставок продуктов питания, начиная с производителя, — сказал Матти Тиайнен, генеральный директор Pro Farm Technologies. — Используя ресурсы Corteva и биологическую технологию Pro Farm, мы сможем помочь фермерам из Европы, Ближнего Востока и Африки получить урожай, который будет исчисляться в миллиардах килограммов уже к 2021 году. Для нас это прекрасная возможность оказать значимое влияние на повседневную жизнь производителей. Мы также очень впечатлены тем, как работает команда Corteva, ее постоянным взаимодействием с фермерами, что позволяет вывести на рынок лучшие из возможных инструментов. Подобный подход также поможет Pro Farm в разработке продуктового портфолио, так как мы планируем выпустить несколько биопродуктов в рамках долгосрочного соглашения с Corteva».

Corteva Agriscience — публичная, глобальная сельскохозяйственная компания, которая предоставляет фермерам по всему миру набор семян, средств защиты сельскохозяйственных культур и цифровые решения, ориентированные на максимизацию продуктивности для повышения урожайности и рентабельности. Corteva Agriscience стала независимой публичной

Pro Farm Technologies — биологическая компания, ориентированная на фермеров, и имеющая сильную научную базу. Pro Farm стремится улучшить здоровье растений и помогать фермерам улучшать урожайность с помощью получения ценных природных биополимеров в природе и новых высокоэффективных продуктов на своей биологической платформе. Запатентованная биологическая платформа позволяет Pro Farm разрабатывать продукты для Corteva под различные культуры и для разнообразных регионов. В долгосрочной перспективе они могут также включать дополнительные способствующие росту микроорганизмы и другие активные ингредиенты. Имеет офисы в Финляндии, Эстонии, Франции в США, Бразилии и Уругвае.

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