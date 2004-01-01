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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнёрский материал. Комбайн F 2650 — номинант на звание «Машина года 2020»
Ростсельмаш
|
Октябрь 2019
Кормоуборочный комбайн нового семейства F компании «Ростсельмаш» номинирован на звание «Машина года 2020» в Германии. Агромашина уже прошла предварительный отборочный этап, и вошла в финальную тройку конкурсантов
Фото: Ростсельмаш

F 2650 спроектирован с чистого листа, с учетом опыта, накопленного компанией «Ростсельмаш» за годы производства и эксплуатации предыдущих поколений кормоуборочных комбайнов. При проектировании закладывался запас прочности с учетом возросших требований к мощности машин.

Машину отличает богатое опциональное оснащение в базовой комплектации, в том числе автоматические системы контроля и настроек, повышающие производительность и эффективность её работы. Система быстрой навески и фиксации адаптеров с автоматической муфтой экономит время на подготовку комбайна к работе. Широкий выбор жаток позволяет подобрать жатку под любой агрофон.

У всех комбайнов гидравлическая трансмиссия, что позволяет им не только развивать на перегонах скорость до 40 км/ч, но и делает проще установку современных систем типа автопилота. Плюс приятные мелочи вроде включения стояночного тормоза кнопкой. Опционально для всех машин доступен полный привод.

В машинах серии F синхронизирована скорость вращения адаптеров и вальцов питателя, что обеспечивает ровную работу узлов и агрегатов в условиях изменяющейся урожайности. Кроме того, для изменения скорости работы адаптера теперь не нужно менять звездочки, и можно менять длину резки на ходу без нарушения техпроцесса. Также реализована функция автоматической регулировки зазора подбарабанья.

«Мы дорожим оценкой немецких аграриев. Ростсельмаш непрерывно ведет серьезные научные разработки, которые ложатся в основу создания востребованных во всем мире тракторов, зерно- и кормоуборочных комбайнов, других агромашин», — отмечает представитель Ростсельмаш.

Кормоуборочный комбайн F 2650 — самый мощный представитель нового семейства. Серийное производство комбайна запланировано на 2019 год. Семейство F 2000 также будет представлено моделями F 2450 и F 2550 с мощностью двигателя 450 и 550 л. с. Таким образом, новая линейка кормоуборочных комбайнов Ростсельмаш серии F призвана удовлетворить потребности клиентов всех масштабов.

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