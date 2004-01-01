Партнёрский материал. Российский зерновой союз проведет конференцию Global Grain Outlook в Баку

Выбор Азербайджана как места проведения конференции связан с его уникальным географическим положением, которое позволяет рассматривать его как связующее звено между зерновыми рынками Причерноморья, Азии и Ближнего Востока, а также формированием позитивного имиджа Азербайджана и его позиционирования как «Зерновых ворот» между исламским миром и странами Причерноморского региона.



В рамках конференции предусматривается широкая дискуссия о средне- и долгосрочных тенденциях развития зернового производства, путях содействия инвестициям в зерновое производство и инфраструктуру зернового рынка, о механизмах финансирования производства и торговли зерном. Участники обсудят подходы к определению «справедливой» цены на зерно на основе баланса интересов как производителей, так и потребителей, и меры по обеспечению доступности продуктов переработки зерна для всех групп населения различных стран. Важным и актуальным вопросом является новое качество зерновой логистики, создание новых транспортных коридоров, в том числе использование для поставок зерна «Шелкового пути», создание зернового коридора Север-Юг с выходом на Персидский залив и др.



За всё время проведения Международной зерновой торговой конференции в ней приняли участие около 3 000 представителей из более чем 30 стран мира, в том числе из России, Украины, Казахстана, США, Великобритании, Швейцарии, Германии, Франции, Турции, Египта, Сирии, Саудовской Аравии, ОАЭ, Иордании, Ливана, Туниса, Алжира и других стран.

