Партнерский материал. Гибридная сила для сельскохозяйственных перевозок!

Раньше недостаточная мощность тракторов не позволяла перевозить большие грузы или работать в неблагоприятных условиях. Решением проблемы часто становился выбор ведущих мостов. С течением времени мощность тракторов существенно возросла и применение ведущих мостов постепенно снизилось.



Сегодня перевозимые объемы и тоннаж увеличились, но при этом проходимость не улучшилась. В результате возникла необходимость в более широких покрышках для лучшей передачи усилия на землю, что стало причиной повышения расходов и недостаточного роста проходимости. Кроме того, использование противовесов с целью увеличения адгезии стало распространенной практикой, приводящей к росту потребления горючего и неравномерному распределению нагрузок, а также к преждевременному износу покрышек. В тяжелых условиях работы трактора подвергаются трудным испытаниям, что вызывает рост потребления горючего и снижение производительности.



Как производитель сельскохозяйственной техники, компания JOSKIN находится в постоянном поиске решений, способных повысить рентабельность ее техники и разрешить проблемы, связанные с перевозками. И если в прошлом большее внимание уделялось уменьшению собственного веса машин посредством введения новых концепций производства и использования новых материалов, параллельно на протяжении нескольких лет Joskin разрабатывала инновационное решение E-Drive.



Начало новой эры

Задача этой технологии -перенести усилие трактора на весь автопоезд. Если конкретно, то E-Drive JOSKIN частично передаст мощность трактора, перенеся ее на два ведущих моста. Тяговое усилие таким образом поддерживается приводом прицепа. Поэтому нет необходимости увеличивать нагрузку на оси трактора, чтобы повысить адгезию при дорожных перевозках. То же относится и к полевым работам, для проведения которых в неблагоприятных погодных условиях требуется большая мощность от трактора.



Если тяга существенно увеличивается, это решение имеет и другие преимущества. Из-за снижения необходимости в балластировке становится возможным снизить вес трактора, а также минимизировать уплотнение почвы, потребление горючего и износ покрышек.



Благодаря повышенной маневренности, повреждение почвенного покрова в результате пробуксовки автопоезда значительно снижается. Это преимущество особенно актуально для внесения жижи. Известно, что периоды внесения ограничены регламентом. Благодаря этой системе, появляется возможность начинать сезонные работы раньше и работать более длительное время при неблагоприятных условиях.



Этот рост моторности увеличивает непосредственно и производительность внесения удобрений. Он делает возможным использование цистерн большего объема в сочетании с задненавесными орудиями большего захвата. Данное оборудование может быть использовано при невысоких скоростях для гарантии качества внесения.



Однако радиус действия E-Drive не ограничивается цистернами для внесения удобрений. Как раз наоборот! Эта технология находит гораздо более широкое применение. Любая машина с ведущими мостами может с успехом использовать преимущества этой технологии. Наглядным примером являются разбрасыватели навоза с тарелочным механизмом. Более тяжелые в задней части в связи с расположением тарелочного механизма, они рискуют еще больше отяжелеть, когда транспортер перемещает массу навоза к разбрасывающему механизму, вызывая потерю веса на сцепной серьге. Благодаря своим свойствам, E-Drive позволяет решить эту проблему без установки противовеса на трактор.



Как это работает?

Технология E-Drive JOSKIN представляет собой гибридную систему, включающую в себя ключевые элементы, интеграция которых была разработана при партнерстве с компанией John Deere. Главное место отводится мотору. Последний трансформирует получаемую электрическую энергию в механическую мощность до 100 кВт. Коробка передач произведена компанией John Deere.



Привод мостов осуществляется посредством двух карданных валов от электрического мотора. Мосты марки c мировым именем MAN сочетают мощность и прочность.



В случае с трехосным транспортным средством ведущими являются два последних моста. Таким образом, при движении по дороге первая ось может оставаться поднимаемой, что способствует экономии покрышек, уменьшению сопротивления движению и снижению энергозатрат. Если в поле передняя ось поднята, дополнительное тяговое усилие достигается путем переноса нагрузки на трактор и на две задние оси. Ходовая часть характеризуется наличием дифференциала, встроенной системы для автоподкачки и тормозами соответствующего диаметра.



На основании данных различных контрольных устройств и обмена данными на ISOBUS между трактором и машиной (скорость движения, нагрузка на ось, угол поворота) система автоматически регулирует мощность, передаваемую от электрического мотора на оси прицепа JOSKIN. Система является простой и понятной для водителя.



Генератор как источник энергии

Электрическая энергия производится генератором, встроенным в трактор. Механическая энергия превращается в электричество, которое передается к прицепу Joskin. Система соответствует нормам безопасности по электрификации, разработанными AEF (Agricultural Industry Electronics Foundation).



E-Drive: объединить плавность и простую эксплуатацию

Применяя гибридную технологию E-Drive, JOSKIN идет в ногу с современной тенденцией экономного расходования горючего, использования более «легких» тракторов для перевозок эквивалентных грузов, а также оптимизации производительности полевых работ.



E-Drive считается более эффективной технологией, чем гидросистема или классическая система механического привода. Благодаря автоматическому распределению мощности, устройство не требует вмешательства водителя и является простым в использовании.



Разработанный при участии John Deere, E-Drive JOSKIN является инновационным решением для современного сельского хозяйства. Два конкретных примера этой инновации будут представлены на стендах двух производителей в ноябре на выставке «Агритехника». Ждем вас!

