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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Alliance 579 — новая шина для тракторов, работающих в садах и виноградниках
Alliance
|
Октябрь 2019
Новая шина дополняет ассортимент для компактных тракторов
Фото: Alliance

Alliance добавляет новый сегмент в свою линейку сельскохозяйственных шин — продукцию для садов и парков, а также других ландшафтных объектов. Новая шина Alliance 579, которая будет представлена на выставке Agritechnica 2019, воплощает собой инновационную концепцию шины для средних и малых универсальных тракторов, работающих на травяных участках, в виноградниках и садах.

Шина Alliance 579, специально разработанная для таких работ, имеет инновационную радиальную конструкцию с прочными текстильными кордами и новым протектором R3+. Этот «плюс» означает более глубокий протектор по сравнению с R3, улучшение тяги, минимальное уплотнение почвы, и защиту растений/культур.

Помимо других отличительных черт шины стоит упомянуть большое количество грунтозацепов, крутой угол центральной линии и гладкую открытую канавку. Все эти свойства в комплексе обеспечивают эффективное и надежное сцепление с грунтом, длительный срок службы и отличную самоочистку.

новый сегмент в свою линейку сельскохозяйственных шин

Превосходный урожай и защита почвы

Чтобы избежать повреждений почвы и защитить посевы, конструкция новой шины Alliance 579 включает ряд инновационных деталей, включая закругленное открытое плечо. Радиальная конструкция обеспечивает идеальную площадь пятна контакта наряду с уменьшенным давлением на почву, улучшенной тягой и оптимальным сопротивлением качению.

Поскольку речь идет об универсальной радиальной шине, соотношение грунтозацепов и пустот протектора Alliance 579 составляет почти 50х50%, что обеспечивает лучшую способность к самоочистке и бережную обработку растений.

Многофункциональная шина

Благодаря уникальному протектору, Alliance 579 подходит для широкого спектра областей применения и в большинстве случаев по своим характеристикам превосходит традиционные шины типа R1, R3 или R4. Учитывая ее доступную цену и длительный срок службы, общие эксплуатационные расходы при использовании шины значительно снижаются.

Alliance предлагает широкий типоразмерный ряд шины 579: от 220/55R12 для передней до 420/70R24 для задней оси. Начальный ассортимент включает десять различных размеров.

«Мы учли растущий спрос наших клиентов из сельскохозяйственной отрасли на инновационные решения для работы на дерне. Как производитель шин полного ассортимента с самым обширным сельскохозяйственным портфелем в отрасли, компания Alliance рада предложить лучшее в своем классе решение в этом сегменте», — объясняет Анджело Норонья, президент EMEA в ATG.

Выход на европейский рынок приурочен к выставке Agritechnica 2019.

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