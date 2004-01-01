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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Corteva Agriscience будет предоставлять проектные гранты для развития сельскохозяйственной деятельности с положительным влиянием на климат
Corteva Agriscience
|
Октябрь 2019
Программа будет вознаграждать фермеров за расширение инноваций
Фото: Pixabay

Corteva Agriscience (NYSE: CTVA) объявила о намерении выделить $500 тыс. на создание грантовой программы Corteva Agriscience Climate Positive Challenge (Конкурс проектов по продвижению положительного влияния на климат) для того, чтобы стимулировать развитие сельского хозяйства с положительным влиянием на климат. Программа грантов будет запущена в следующем году для вознаграждения усилий, направленных на нейтрализацию выбросов углерода и защиту окружающей среды, одновременно поддерживая фермы и фермеров.

Проектные гранты предусматривают финансовое вознаграждение фермерам, которые уже продвигают инновационные практики с положительным влиянием на климат, для сотрудничества с локальными экологическими группами, университетами, производителями и другими участниками цепочки создания ценности сельского хозяйства, чтобы помочь расширить их усилия за границы их собственных полей.

«Мы понимаем проблемы, с которыми сталкиваются фермеры во всем мире, касающиеся торговли, политики и погодных вызовов, — сказал Джим Коллинз, главный исполнительный директор Corteva Agriscience. — Именно эти причины являются основными драйверами для объявления этого решения, чтобы стимулировать тех фермеров, которые стремятся масштабировать свои практики».

Коллинз впервые представил концепцию сельского хозяйства с положительным влиянием на климат на прошлогодней церемонии World Food Prize (мировой премии в сфере продовольствия). С тех пор компания проводила встречи с фермерами и организациями, представляющими все звенья сельского хозяйства и производства продовольствия и играющими важную роль в продвижении устойчивых практик. Дискуссии позволили определить, что именно нужно для создания безуглеродного сельского хозяйства с положительным влиянием на климат во всем мире.

«Несомненно, у нас есть стремление к сотрудничеству с целью поиска лучших решений для самых ключевых вызовов нашей жизни, — сказал Коллинз. — Corteva уже работает над созданием системы рыночных финансовых стимулов для фермеров». Подразделение компании Granular сотрудничает с Nori, лидирующим маркетплейсом по утилизации углекислого газа. Площадка связывает покупателей углеродных остатков с фермерами, применяющими устойчивые методы ведения сельского хозяйства, и обеспечивает им стабильный рынок кредитов, который будет приносить доход.

«Это только начало, — сказал Коллинз. — Мы можем добиться большего, если будем работать вместе».

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