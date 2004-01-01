Партнерский материал. Сеялка Amazone признана лучшей сельхозмашиной года

Ежегодный конкурс-опрос, в котором определяют лучшую, по мнению аграриев, сельхозтехнику, проводится силами Ассоциации испытателей сельскохозяйственной техники (АИСТ) в течение семи месяцев. По мнению большинства сельхозмашиностроителей и самих аграриев, этот конкурс является самым объективным. В этом году право называться «Лучшая сельхозмашина 2019 года» оспаривали более тысячи моделей сельскохозяйственной техники.



Основными критериями оценки потребительских свойств сельскохозяйственной техники являются: качество выполнения технологического процесса, надежность, доступность сервисных услуг, цена машины или оборудования. Опрос осуществляется посредством заполнения специальных анкет, а также путем проведения Интернет-голосования по девяти номинациям. Итоги престижного конкурса по традиции подводятся в октябре на всероссийской выставке «Золотая осень»: именно здесь с большой сцены оглашаются победители в каждой его номинации.







В 2019 году, по мнению российских аграриев, лучшим посевным комплексом стал Citan 12001-C от Amazone, который набрал наибольшее количество голосов и победил в номинации «Лучшая посевная и посадочная техника». Столь высокая оценка качества, надежности и эффективности машины неслучайна: широкозахватная высокопроизводительная Citan 12001-C, которая производится на российском заводе Amazone — АО «Евротехника» в Самаре, хорошо известна российским аграриям. Эта машина является одним из флагманов самарского предприятия, успешно реализуется в рамках программ субсидирования сельхозтехники по постановлению правительства №1432 и через АО «Росагролизинг» и эффективно работает на полях сельхозпроизводителей практически во всех растениеводческих регионах страны.

