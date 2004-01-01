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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Сеялка Amazone признана лучшей сельхозмашиной года
Amazone
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Октябрь 2019
По итогам открытого общероссийского конкурса «Лучшие сельскохозяйственные машины 2019 года» в рамках торжественной программы выставки «Золотая Осень 2019» сеялка Citan 12001-C производства АО «Евротехника» была признана лучшей посевной машиной
Фото: Amazone

Ежегодный конкурс-опрос, в котором определяют лучшую, по мнению  аграриев, сельхозтехнику, проводится силами Ассоциации испытателей сельскохозяйственной техники (АИСТ) в течение семи месяцев. По мнению большинства сельхозмашиностроителей и самих аграриев, этот конкурс является самым объективным. В этом году право называться «Лучшая сельхозмашина 2019 года» оспаривали более тысячи моделей сельскохозяйственной техники.

Основными критериями оценки потребительских свойств сельскохозяйственной техники являются: качество выполнения технологического процесса, надежность, доступность сервисных услуг, цена машины или оборудования. Опрос осуществляется посредством заполнения специальных анкет, а также путем проведения Интернет-голосования по девяти номинациям. Итоги престижного конкурса по традиции подводятся в октябре на всероссийской выставке «Золотая осень»: именно здесь с большой сцены оглашаются победители в каждой его номинации.

сеялка Citan 12001-C была признана лучшей посевной машиной

В 2019 году, по мнению российских аграриев, лучшим посевным комплексом стал Citan 12001-C от Amazone, который набрал наибольшее количество голосов и победил в номинации «Лучшая посевная и посадочная техника». Столь высокая оценка качества, надежности и эффективности машины неслучайна: широкозахватная высокопроизводительная Citan 12001-C, которая производится на российском заводе Amazone — АО «Евротехника» в Самаре, хорошо известна российским аграриям. Эта машина является одним из флагманов самарского предприятия, успешно реализуется в рамках программ субсидирования сельхозтехники по постановлению правительства №1432 и через АО «Росагролизинг» и эффективно работает на полях сельхозпроизводителей практически во всех растениеводческих регионах страны.

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