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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Рассчитать густоту посева кукурузы стало проще
Bayer
|
Октябрь 2019
На сайте DEKALB, бренда кукурузы традиционной селекции, принадлежащего компании Bayer, появился новый онлайн-сервис. Калькулятор густоты посева поможет аграриям при подготовке к сезону-2020
Фото: DEKALB

Малейший просчет агронома может дорого стоить сельхозпредприятию, учитывая нынешнюю стоимость посевного материала и средств защиты растений. И речь не только о потерянном, но и о недополученном урожае. Одним из параметров в агрономии, который требует особо тщательных калькуляций, является густота посева.

«На сегодняшний день опытным путем доказано, что густота имеет колоссальное влияние на раскрытие урожайности кукурузы. Однако проблема ее расчета в зависимости от генетических особенностей гибридов и почвенно-климатических условий произрастания является в отрасли одной из самых актуальных, — рассказывает Роман Харламов, руководитель отдела развития технологий DEKALB в России. — Так, слишком разреженные посевы кукурузы не могут как биологический вид воспользоваться всеми климатическими ресурсами местности, но при чрезмерном загущении они угнетают друг друга, не позволяя получить должную урожайность».

Рассчитать густоту посева кукурузы стало проще

Нельзя сбрасывать со счетов и компенсаторное свойство некоторых гибридов, которое выражается в способности закладывать большее количество рядов в початке и зерен в ряду, а в последствии и лучше их наливать, при разрежении посевов и при условии наличия достаточного влагообеспечения и элементов питания. При оптимальном снижении норм высева таких гибридов можно заметно повысить урожайность культуры.

Таким образом, расчет густоты становится исключительно важным и кропотливым в технологии. Чтобы оказать помощь аграриям в подборе этого параметра на первом этапе, производителем и был реализован онлайн-калькулятор густоты для гибридов DEKALB.

«Конечно, стоит помнить, что результаты данного калькулятора являются предварительной рекомендацией и не заменят полностью очную консультацию представителя производителя с выездом на поле. Но он окажет неоценимую помощь на первом этапе», — подытожил Роман Харламов.

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